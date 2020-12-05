AMD RX 6000M 系列笔记本显卡曝光：全面反攻英伟达

IT之家 12 月 5 日消息 今年，AMD 推出了 Radeon RX 5000M 系列移动 GPU，老主顾苹果的 Mac 上采用了多款型号，但没有太多 Windows 笔记本搭载。根据外媒 WccfTech 的消息，AMD 即将推出 Radeon RX 6000M 系列笔记本显卡，预计这次会与更多厂商合作。

外媒表示，AMD 正在研发基于 Navi 23 和 Navi 24 GPU 的笔记本显卡，型号预计是 Radeon RX 6600M、6500M 和 6400 M系列，定位中端，功耗可能是 90W、80W 和 65W。从功耗来看，这系列 Radeon 显卡可能是对标 GTX 1660 Ti - RTX 2060 Super 这一类高性能游戏显卡。

除此之外，AMD 还在测试 Navi 24 XM 和 Navi 24 XML GPU，前者功耗可以配置在 35-50W，后者则是 25W 型号。从功耗来看，该系列 Radeon 显卡可能是对标 GTX 1650 以及 MX 450 显卡。

从布局来看，AMD 计划在中低端移动显卡方面向英伟达发起攻势。IT之家了解到，AMD 首席执行官苏姿丰博士将在 1 月 12 日的 CES 活动上发表主题演讲，预计将会发布的Ryzen 5000 系列移动 CPU 和 Radeon 6000M 系列移动显卡，值得关注。