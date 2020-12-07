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诺基亚 5.4 完整规格泄漏，搭载骁龙 662 芯片

2020/12/7 15:08:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月7日消息 诺基亚 5.4 此前已多次被被曝光，预计 HMD Global 将在本月或明年推出该机型，定位经济型智能手机。现在该机型完整规格已在网上流出。

据外媒 MySmartPrice 报道，消息人士（Sudhanshu Ambhore）称该机将搭载高通骁龙 662 芯片，配备 6.39 英寸的 720 x 1520 分辨率的 IPS LCD 面板。目前尚不确定诺基亚 5.4 是否会采用水滴屏，配备 4GB 运存和 128GB 内部存储。

诺基亚 5.4 尺寸为 160.97 x 75.99 x 8.70mm，重 182 克，提供蓝色和紫色两种配色。

值得一提的是，诺基亚 5.4 具有专用的 microSD 卡插槽，同时支持双 SIM 卡，最多可扩展 256GB。

诺基亚 5.4 将采用圆形后置四摄设计，其中包括一个 48MP 主摄，一个 5MP 超广角镜头，一个 2MP 微距镜头和一个 2MP 景深镜头，前置 爱用了 16MP 镜头。

其他方面，诺基亚 5.4 内置 4000mAh 电池，配备 USB Type-C 接口，似乎不支持快充，运行 Android 10 操作系统，采用背部指纹识别方案。

IT之家曾报道，澳大利亚零售商 Acquire 和 Aus ShopIT上架了诺基亚 5.4，其中 4+128GB 版本约 1685 元，有望本月推出。

▲ 诺基亚 3.4

▲ 图源： MySmartPrice

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关键词：诺基亚

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