德国大陆集团：芯片短缺导致的汽车供应链瓶颈可能持续到明年

12 月 7 日消息，据国外媒体报道，由于受到海外疫情的影响，芯片生产受阻、供应短缺。汽车零部件制造商德国大陆集团（Continental AG）表示，芯片短缺导致的汽车供应链瓶颈可能持续到 2021 年。

大陆集团于 1871 年在德国汉诺威成立，主要产品包括轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其它汽车和运输零件等等，该公司正在向电动化和智能化转型。

该公司表示，尽管半导体制造商已通过扩大产能来应对突增的需求，但市场所需的额外供应量将在 6 至 9 个月内才能实现，因此潜在的供应瓶颈可能会持续到 2021 年。

除了大陆集团外，大众集团和罗伯特 · 博世都对汽车生产所需的半导体零部件短缺发出了警告。

近日，有媒体报道称，由于芯片短缺，大众汽车部分车型的关键零部件面临生产中断的风险。对此，该公司回应称，由于相关零配件维修需求较少，目前不受影响。

媒体报道称，本次汽车芯片短缺的问题主要出在芯片的上游企业，受疫情影响，海外规模较大的晶圆厂和封测厂陆续宣布停产，造成全球半导体缺货严重。

外媒称，今年早些时候，在新冠疫情蔓延引发的强制封锁期间，生产有所放缓，但中国需求的强劲反弹也导致了零部件的短缺。

据悉，国内车企的主要供应商为大陆集团和博世。由于受芯片短缺影响，这两家零部件供应商也面临着停产风险。

此外，有传闻称，芯片短缺导致部分车企停摆。针对这一传闻，比亚迪方面回应称，该公司在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链，不仅可以充分自给，还有余量外供。