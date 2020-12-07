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立省 298 元：优酷 × 喜马拉雅联合会员年卡 3 折 118 元

2020/12/7 18:01:20 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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优酷官网VIP×喜马拉雅联合会员超值折扣价，双会员年卡原价416元，限时3折118元，适用于PC、手机、Pad三屏畅享，支持重复购买，点此购买

活动时间：12月3日 - 9日

注：在喜马拉雅的有效权益总时长（含本次充值）不可超过年，超过部分无效。

此外，爱奇艺、百度网盘+百度文库会员、微博会员、滴滴超级会员等也有优惠活动，详情如下：

会员名称原价/活动价购买
优酷+喜马拉雅（12月3日 - 9日）
联合会员年卡￥416/￥118
点此
爱奇艺（11月13日 - 12月13日）
VIP会员年卡
（免费升级星钻会员）		￥198/￥99起点此
百度网盘+百度文库（12月5日 - 12日）
网盘超级会员年卡
+文库会员年卡		￥459.9/￥238.8点此
网盘超级会员年卡
+文库会员月卡		￥384.9/￥193.74点此
网盘超级会员年卡
+文库会员月卡		￥384.9/￥193.74点此
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
文库会员15个月￥149/￥65.9点此
新浪微博（12月5日 - 12日）
微博会员年卡￥120/￥60
点此
微博会员年卡￥120/￥60
点此
微博会员半年卡￥60/￥30
点此
微博会员季卡￥30/￥15
点此
滴滴出行（12月2日 - 9日）
超级会员季卡￥75/￥37.9点此
超级会员月卡￥25/￥12.9点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

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