立省 298 元：优酷 × 喜马拉雅联合会员年卡 3 折 118 元

优酷官网VIP×喜马拉雅联合会员超值折扣价，双会员年卡原价416元，限时3折118元，适用于PC、手机、Pad三屏畅享，支持重复购买，点此购买。

活动时间：12月3日 - 9日

注：在喜马拉雅的有效权益总时长（含本次充值）不可超过年，超过部分无效。

此外，爱奇艺、百度网盘+百度文库会员、微博会员、滴滴超级会员等也有优惠活动，详情如下：

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点此 爱奇艺（11月13日 - 12月13日） VIP会员年卡

（免费升级星钻会员） ￥198/￥99起 点此 百度网盘+百度文库（12月5日 - 12日） 网盘超级会员年卡

+文库会员年卡 ￥459.9/￥238.8 点此 网盘超级会员年卡

+文库会员月卡 ￥384.9/￥193.74 点此 网盘超级会员年卡

+文库会员月卡 ￥384.9/￥193.74 点此 文库会员15个月 ￥149/￥65.9 点此 文库会员15个月 ￥149/￥65.9 点此 新浪微博（12月5日 - 12日）

微博会员年卡 ￥120/￥60

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点此 滴滴出行（12月2日 - 9日） 超级会员季卡 ￥75/￥37.9 点此 超级会员月卡 ￥25/￥12.9 点此

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