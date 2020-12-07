立省 298 元：优酷 × 喜马拉雅联合会员年卡 3 折 118 元

优酷官网VIP×喜马拉雅联合会员超值折扣价，双会员年卡原价416元，限时3折118元，适用于PC、手机、Pad三屏畅享，支持重复购买，点此购买。
活动时间：12月3日 - 9日
注：在喜马拉雅的有效权益总时长（含本次充值）不可超过年，超过部分无效。
此外，爱奇艺、百度网盘+百度文库会员、微博会员、滴滴超级会员等也有优惠活动，详情如下：
|会员名称
|原价/活动价
|购买
|优酷+喜马拉雅（12月3日 - 9日）
|联合会员年卡
|￥416/￥118
|点此
|爱奇艺（11月13日 - 12月13日）
|VIP会员年卡
（免费升级星钻会员）
|￥198/￥99起
|点此
|百度网盘+百度文库（12月5日 - 12日）
|网盘超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥459.9/￥238.8
|点此
|网盘超级会员年卡
+文库会员月卡
|￥384.9/￥193.74
|点此
|网盘超级会员年卡
+文库会员月卡
|￥384.9/￥193.74
|点此
|文库会员15个月
|￥149/￥65.9
|点此
|文库会员15个月
|￥149/￥65.9
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|新浪微博（12月5日 - 12日）
|微博会员年卡
|￥120/￥60
|点此
|微博会员年卡
|￥120/￥60
|点此
|微博会员半年卡
|￥60/￥30
|点此
|微博会员季卡
|￥30/￥15
|点此
|滴滴出行（12月2日 - 9日）
|超级会员季卡
|￥75/￥37.9
|点此
|超级会员月卡
|￥25/￥12.9
|点此
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