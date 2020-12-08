报告显示：LG Uplus 领先韩国运营商 5G 网络下载速度

据韩联社报道，一份最新报告显示，LG Uplus 成为韩国三家电信运营商中 5G 下载速度最快的公司。

根据市场研究公司 RootMetrics 的报告，LG Uplus 在首尔的 5G 下载速度中值为 476.5Mbps，其次为韩国最大的移动运营商 SK 电讯（436.2 Mbps）和韩国电信 KT（425.8 Mbps）。

RootMetrics 表示，在 9 月 15 日至 10 月 12 日的测试期间，LG Uplus 在首都的 5G 可用性为 90.9%，相比之下 KT 为 78.8%，SK 电讯为 71.3%。

5G 可用性衡量的是一个设备连接到 5G 网络的频率。韩国目前还未提供 5G SA 服务，需要依赖于 4G LTE 的支持。RootMetrics 指出，新数据与一年前韩国刚宣布商用 5G 时相比有了巨大进步。

RootMetrics 的数据显示，LG Uplus 去年的 5G 下载速度中值为 426.4 Mbps，SK 电讯为 286.9Mbps，KT 为 163Mbps。当时，KT 以 45.6% 的 5G 可用性领先，随后为 LG Uplus（44.6%）和 SK 电讯（42.2%）。

“5G 在韩国的表现…… 在相对较短的时间内取得了巨大的进步。”这份报告写道。

韩国政府披露的数据显示，截至今年 10 月底，韩国的 5G 用户数达到近 1000 万，占据该国 7030 万移动用户总数的 14%。