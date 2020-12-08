LG 电子手机部门重组，试图削减成本与中国厂商展开竞争

12 月 8 日凌晨消息，LG 电子周一称其已对手机部门进行重组，此举旨在增加中低端智能手机的外包生产。分析师认为，这意味着该公司试图削减成本，并与中国的对手展开竞争。

LG 电子的一位发言人表示，该公司的移动通信业务已经连续 22 个季度出现运营亏损，并称其为原始设计制造（ODM）设立了一个新的管理头衔。所谓 “原始设计制造”是指 LG 电子将智能手机的设计和制造外包，随后将自己的标签贴在这些产品上。

该发言人称，LG 电子还取消了一些研发和生产职位，并对其他一些职位进行了改组，目的是将内部研发和生产集中在高端智能手机上，中低端手机则将交由原始设计制造商进行生产。

研究公司 Counterpoint 表示，尽管据 Strategy Analytics 进行的 2013 年第一季度分析显示，当时 LG 电子在全球智能手机市场上一度排名第三，但在接连输给华为、小米、OPPO 和 Vivo 等中国智能手机厂商以后，今年第三季度该公司连前七名都没能挤进。

Counterpoint 分析师 Tom Kang 称：“LG 电子知道自己的对手是中国公司，而不是苹果公司或三星，因此正试图跟中国公司一样利用原创设计制造商来提高低端机型的价格与价值之比。”但他同时补充道：“即使 LG 电子采用外包采购的模式，但由于缺乏营销能力，该公司还是无法战胜擅长此事的中国公司。”

LG 电子曾在去年 10 月表示，该公司将把原始设计制造模式扩展到中端智能手机系列，而不仅限于低端智能手机。