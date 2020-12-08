中国联通无线网络发展计划：5G 做优、4G 盘活、3G 打薄、2G 精简

在日前召开的 “2020 中国联通网络技术大会”上，中国联通集团网络部无线网管理室总监范斌表示，中国联通携手中国电信，共建全球最大 5G 网络，打造出速率高、覆盖好、TCO 省的共建共享 5G 网络。截至目前，双方 5G 共享规模 35 万站，全国地级及以上城市、重点县城实现 5G 覆盖。

同时，范斌指出，中国联通的无线网络发展思路遵循 “5G 做优、4G 盘活、3G 打薄、2G 精简”的原则，构建感知领先、覆盖完善、结构极简、弹性开放、TCO 最省的匠心网络。

共建共享，“五步”做优 5G

“共建共享，打造 5G 精品网。”范斌指出，中国联通将通过业务引领、坚持聚焦、深化共建共享、确保竞争力、TCO 最优 “五步”打造 “覆盖广、网速快、体验优”的全球领先 5G 精品网，坚持共享，紧跟行业节奏，持续完善 5G 网络覆盖及质量。

业务引领方面，中国联通 2C 将加快 4G 流量迁移，持续提升 5G 登网率和流量占比；2B 围绕重点行业、产业集群区域，构建专网产品能力；

坚持聚焦方面，中国联通聚焦 5G 网络建设，聚焦重点城市群 / 经济带、重点城市、重点场景、重点用户、精准建设、提升投资有效性；

深化共建共享方面，中国联通将确保 100% 开通即共享，联合优化、联合运营、确保用户体验、需求响应、维护保障 “三对等”；

确保竞争力方面，中国联通通过端网协同、适度扩容 200M 带宽；加大 2.1G 重耕，网络规模和建设节奏与行业同步；

TCO 最优方面，中国联通 5G TCO 总成本不高于行业，简化网络、精简设备，打造极简网络；做好室内外协同，3.5+2.1 协同、基站配置协同。

同时范斌表示，在频率演进指引方面，中国联通将通过频率协同，充分发挥 TDD+FDD 大带宽优势，构建 4G/5G 协同、感知领先的精品极简网络，适时引入毫米波；同时，中国联通将通过 3.5+2.1 协同，实现 5G 网络覆盖广、网速快、体验好。

此外，范斌进一步指出，中国联通还将通过室内外协同，实现 5G 网络体验好，TCO 省的目标。

室外方面，在发达县城以上，中国联通将优先采用 3.5G 进行覆盖，2.1G 用于深度覆盖的补充完善，密集城区优先采用 3.5G 64TR 组网；一般城区更具容量和建筑物选择选择 3.5G 32TR 或 64TR，发达县城或者县城核心区优先采用 3.5G 32TR 组网；一般县城、乡镇优先采用 2.1G 组网覆盖，3.5G 热点覆盖。

室内，中国联通将在高流量、高价值、品牌口碑楼宇优先采用 3.5G 数字化室分进行覆盖；探索社会化小站、3.5G 无源室分等解决方案，进一步降低部署成本；其他楼宇主要采用 2.1G 无源室分低成本覆盖。

范斌透露，中国联通将通过高质量牵引，持续提升 5G 能力。

提速率方面，中国联通将 “三管齐下”。载波聚合方面，中国联通将适时引入 3.5G 双载波 CA，2.1+3.5 两载波三载波 CA；毫米波重点关注 400M~800M，助力行业应用；MIMO 技术增强，中国联通通过分布式 MM 及 FDD Massive MIMO 技术推进，提升网络容量。

广赋能方面，中国联通通过打造可分级、可管可控的 5G URLLC 网络能力，加速构建 5G 极致低时延网络；同时通过灵活帧结构，实现不同场景差异化业务应用的需求，实现智享上行。

降成本方面，通过频谱重耕，加快演进 4/5G 构建极简网络，面向行业，快速演进 SA；BBU 集中、设备融合、站点零机房、天面整合。同时借助节能平台技术方案，推进试点，降低网络运营成本。

泛连接方面，中国联通通过高低频协同，800/900M 重耕推进，完善广覆盖、深度覆盖；毫米波引入，热点补充。此外，中国联通将通过分地区差异化的覆盖方案，推进 5G 基站上高铁。

资源盘活，低成本完善 4G 网络

范斌预测，4G 流量短期内仍会上涨。“4G 目前还是数据业务的主力承载网，预计 2021 年底将迎来 4G 流量拐点。”同时范斌指出，4G 广度和深度覆盖仍需加强。“4G 自建基建规模为电信的 88%，移动的 51%4G 广域覆盖不及行业水平；4G 深度覆盖，截至 9 月底，友商均已覆盖场景达标率仅 88%。”

范斌指出，通过共建共享和资源盘活，低成本完善 4G 网络覆盖和容量补充、降低网络整体 TCO。

以 “4G 一张网”为目标，新建 100% 共享、存量充分共享；

推进覆盖互补、低业务量站址合并；

协同双方 1.8GHz 和 2.1GHz 频谱，做好资源规划，加快推进 2.1GHz 向 5G 重耕；

探索推进 L800、L900 低频网共享，储备 5G 低频资源；

停止 4G 规模投入，严控设备新购、加大全国资源调配，解决 4G 网络弱覆盖、高负荷等问题，提升网络整体效能；

持续优化 4G 深度覆盖，实现口碑商务楼宇覆盖率 95% 及以上；千户住宅覆盖率 93% 及以上；

做优 VoLTE ，确保用户感知。

推进 2G 精简、布局 3G 退网

范斌表示，中国联通将通过网业协同，坚定不移推进 2G 网络精简；简化网络、优化 TCO，推动 3G 减频、退网。

“2G 精简，加速退网。”范斌指出，中国联通将持续推进 2G 精简，力争 2021 年完成 2G 公众用户退网；通过网业协同推进，加速 2G 公众用户向 4/5G 迁转，2G 物联网用户向 4G 和 NB-IoT 迁转。

3G 打薄，布局退网方面，中国联通将加速提升 VoLTE 用户渗透率；持续精简 3G 网络，2021 年实现 99% 单载波目标；市场、网络协同推进，以县 / 市为单位制定计划，开展退网工作，实现区域整体退网。

物联网与大网同行

此外，范斌透露，中国联通将紧跟技术演进，网业协同，高效支撑物联网业务发展。

5G 方面将探索业务需求场景，尝试推动产业发展。加快推动 5G 终端模组成熟，基于业务需求，研究 5G 专网建设。

CAT1 方面，中国联通物联网中低速业务优先选择 CAT1。范斌表示，“中国联通核心网已启动升级项目，预计 2021 年第一季度完成；全面聚焦中低速率场景，有效承接 2/3G 业务场景；向下延伸至交叉场景，渗透现有 NB-IoT 场景。”

“NB-IoT 方面，CAT1 无法满足的业务按需建设。”范斌指出，基于业务发展需求，优先进行现网资源调拨和匹配；L900 覆盖完善区域完成 N1800 到 N900 迁移；推进 NB-IoT 网络共享共建。