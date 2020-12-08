柳青：滴滴今年做了内部吐槽大会和内网匿名吐槽，虽有反对但使组织更有活力

12 月 8 日上午消息，在今日的 WISE 2020 新经济之王大会上，滴滴出行总裁柳青发表主题演讲。

柳青表示，2014 年加入滴滴时想的特别简单，用科技的力量改变出行和生活。但后来却经历了种种意外之外的事件。

她回忆称，当时滴滴与快的补贴大战之后，达成合并，似乎终于可以喘口气。但又有一位世界级选手 Uber 杀入国内市场，“一下子从小组赛升级到了世界锦标赛，很彷徨。但滴滴在产品、算法、技术、体验上一路追赶之后，最终结束了战斗。当时感觉可以一飞冲天了。”

不过紧接着滴滴又在 2018 年遇到安全事件，补课安全能力。到 2019 年年底，业务和团队士气恢复正常；2020 年初又爆发了新冠疫情，滴滴业务几乎归零，团队再度进入崩溃状态。随着国内疫情的控制，今年 9、10 月份恢复到了一天 6000 万单的水平。

柳青总结，滴滴需要认韧真真，穿越周期。

“认”是认知，一家企业会有高光时刻，也有可能遭遇低谷。需要尊重周期，尊重规律，尊重人性。

“这个决策是对的，否则滴滴是挺不过疫情的。没有这个决策，可能就不会存在现在的滴滴了。”她说。

“韧”是组织的坚韧，需要建立反脆弱的组织。她认为，企业很多决策不能自说自话，比如醉酒乘客、未成年人等群体是否能够单独乘车？是否要在车内安装摄像头？这些都需要与公众共建。

此外，滴滴还做了吐槽大会，以及内网匿名吐槽板块。她透露，有些管理者起初对匿名吐槽反弹很大，但这让滴滴的组织越来越有活力。

她以自己刚加入滴滴时的经历为例。每次在电梯里时，员工都会躲着自己走，甚至直接退出电梯。而今年滴滴做了内部吐槽大会和内网匿名吐槽之后，柳青说这种情形便很少会存在。员工会更愿意与自己沟通。