金立 K30 Pro 悄然上架：运行 Android 7.1.1 系统，699 元起

IT之家 12 月 8 日消息 已经破产的金立仍然在推出手机，12 月 7 日一款命名为金立 K30 Pro 的机型悄然上架电商平台，名字让人感觉有点碰瓷 Redmi 的意味。

金立 K30 Pro 采用 6.53 英寸 LCD 水滴屏设计，分辨率仅为 720×1560，内置 4000 毫安电池，充电功率未知，运行的竟是四年前的 Android 7.1.1 系统。核心配置方面，搭载一颗联发科主频为 2.0GHz 的处理器，具体型号暂未可知，存储组合有 6GB RAM+128GB ROM 与 8GB RAM+256GB ROM 两种，对应的售价为 699 元、799 元。

拍照方面，该机前置 800 万像素自拍摄像头，后置为圆形相机模组，位于正中间的是闪光灯，有三颗摄像头，主摄为 1600 万像素，其余两颗分别为微距镜头和广角镜头，支持 120° 广角大视野拍摄，同时还有 AI 实时美颜功能。

此外，该机的后置指纹解锁模块和相机模组融为一体，还是非常独特的。

IT之家了解到，11 月，深圳市金立通信设备有限公司名下 3279 件专利，及 77 件涉外专利被打包拍卖，结果仅拍得 1719700，而在一年前的金立拍卖会上，一辆奔驰就拍出了 210 万元，也就是说 3000 多件专利的价格还不如一辆奔驰车。