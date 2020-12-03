轻舟智航与华砺智行合作推出 5G+V2X 无人公交车：可提前获取红绿灯信号

12 月 3 日晚间消息，Robobus 提供商轻舟智航与 V2X 车联网解决方案提供商华砺智行在世界智能汽车大会期间宣布达成战略合作，双方合作发布了 5G+V2X 无人公交解决方案。

轻舟智航和华砺智行合作的 5G+V2X 无人公交方案具备多重安全保障。在单车智能的前提下，加入基于 5G 网络的 V2X 应用，能实现车路协同、车车协同，更好地弥补单车感知距离有限、感知区域易被遮挡等缺陷。作为 5G+V2X 车路协同的首选落地场景，无人公交行驶的路线是固定的，早期路端设备的建设范围及成本更可控。

5G+V2X 能为无人公交基于 5G 网络和华砺智行车路协同信号控制及优化算法，可使无人小巴提前获取红绿灯信号，智能控制行驶速度，减少红绿灯等待时间。或者主动控制交通信号灯，做到延长绿灯或让红灯转绿灯。

华砺智行提供的车路协同技术还可以更好的获得远处的交通流、道路标识牌、施工路段、恶劣天气以及异常车辆等信息，提前进行运动规划，提高无人驾驶的安全性。

今年 10 月，轻舟智航与华砺智行已合作打造了国内首个常态化运营的 5G 无人公交项目。该方案可广泛应用到城市中的地铁接驳专线、微循环公交、快速路公交、园区通勤摆渡、景区观光游览等场景，满足普通市民出行需求。