感受 AirPods Max 的高保真音质和空间音频，苹果发布影片《天籁之旅》

IT之家 12 月 8 日消息 今晚，苹果正式发布了 AirPods Max 头戴式耳机，售价 4399 元。苹果在其官网上发布了一段名为《天籁之旅》的影片，介绍了这款耳机的高保真音质以及自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等技术。

视频截图：

IT之家了解到，在音质方面，AirPods Max 采用 Apple 设计的 40 毫米动圈式驱动单元，官方称可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展，让每一个音符都能精准表达。独特的双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下1 可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。

另外，每个耳垫都搭载了Apple 设计的 H1 芯片，在自定义声学设计和先进软件的支持下，AirPods Max 通过计算音频提供高品质的聆听体验。H1 芯片拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算，使计算音频实现自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等突破性的聆听体验。

AirPods Max 支持主动降噪，官方称通过主动降噪带来沉浸式音效，使用户专注于聆听的内容。每个耳罩有三个外向式麦克风用以检测环境噪声，耳罩内还有一个麦克风监测到达听众耳朵的声音。通过计算音频，降噪功能可实时持续地适应耳机的佩戴和移动。

AirPods Max 还具备空间音频功能，通过动态头部追踪，在整个虚拟空间里布置声场，为 5.1、7.1 和杜比全景声内容，带来剧场般的沉浸式体验。空间音频同时利用 AirPods Max 中，以及 iPhone 或 iPad 中的陀螺仪和加速感应器，追踪用户头部以及设备的移动，比较运动数据，然后重新映射声场，即便用户移动头部，声场依然来自用户设备。

AirPods Max 现已在苹果官网上架，售价 4399元，可选灰色、银色、绿色、蓝色和粉色。

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