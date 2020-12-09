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苹果上架 AirPods Max 音频转接线 Lightning 转 3.5 mm：售价 279 元

2020/12/9 7:59:47 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 12 月 9 日消息 苹果正式发布了 AirPods Max，这款无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中。AirPods Max 结合了定制声学设计、H1 芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色。

IT之家获悉，现在苹果上架 AirPods Max 音频转接线 Lightning 转 3.5 mm，支持将AirPods Max变成有线耳机。电缆长1.2米，一端是3.5毫米耳机插孔，另一端有Lightning连接器。国行版售价 279 元。

这款连接线可让你将 AirPods Max 或 Beats Solo Pro 头戴式耳机连接至 3.5 毫米音频插孔。此外，它还能将你的 iOS 或 iPadOS 设备连接至 3.5 毫米音频插孔。

此连接线的一端可接入 iOS 或 iPadOS 设备上的闪电端口，另一端可接入汽车、便携音箱、扬声器、AirPods Max、Beats Solo3、Beats Studio3 或其他设备上的 3.5 毫米音频插孔。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：AirPods Max音频苹果

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