2G 大规模退网之后，手机上网用户渗透率出现新高，5G 影响越来越明显

经过短期徘徊之后，电信业务收入终于在今年 10 月份出现了向上增长势头。虽然我们暂时还不确定这个势头能否长期保持，但是在新冠疫情不断反复和宏观经济复杂多变的大环境下，这种向上增长本身就已经非常来之不易。在带来电信业务收入增长的各种有利因素中，2G 退网绝对值得大家重点关注。

一、手机上网用户渗透率出现新高

来源于工业和信息化部的数据显示，截至 10 月末，三家基础电信企业发展手机上网用户数达 13.47 亿户，对移动电话用户的渗透率为 84.1%，较上年末提升 1.9 个百分点。至此，手机上网用户渗透率出现了新高。

如果把时间进一步拉长，大家就会清楚地看到手机上网用户渗透率曾经长期徘徊在 81%-83% 之间，而且月度能够突破 83% 的几率都不是非常高。工业和信息化部公布的数据清楚地显示了这一特点。

在移动电话用户规模持续增长的情况下，手机上网用户渗透率也同步出现增长，这其中既有新入网用户直接成为手机上网用户的因素，也有 2G 退网之后，大量 2G 用户被迫迁转成 4G 用户的因素。

这个结论可以从移动电话用户增长情况进行推算。工业和信息化部的数据显示，截至 10 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16 亿户，同比增长 0.1%，增量 1100 万户左右，同时期手机上网用户增长将近 4000 万户。

二、用户 DOU 值再创新高

工业和信息化部公布的数据显示，通过手机上网的流量达到 1270 亿 GB，同比增长 27.6%。10 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 11.46GB / 户，出现了历史新高，比上年 12 月和今年平均值高 2.87GB / 户和 1.19GB / 户。

实际上，从今年 5 月份开始，DOU 除了在个别月份出现了短暂回调之外，整体的向上增长走势非常明显，而且不断创出历史新高。应该说，在家庭宽带、各种商业 WIFI 替代作用越来越大情况下，手机上网流量还能不断新高属实不易。

用户 DOU 能够保持现有的增长速度，这其中既有存量上网用户流量使用量增长的推动因素，更有手机上网用户增长带来的流量消费增长的影响，客观地说，这两者当中，后者的带动效果会更大。毕竟存量用户的上网时间已经受限。

运营商公布的数据早已经显示，中国联通和中国电信的用户 DOU 高于行业平均值。这其中的原因当中自然就有 2G 用户主动或者被迫迁转到 4G 网络上的因素。今年以来，中国联通加大了 2G 退网力度，这个影响其实非常重要。

三、流量业务量增长走势或将生变

从去年以来，流量业务量的同比增长速度就出现了长期的下滑走势。虽然总体的增长还有，但是增长的幅度确越来越小。这个态势叠加年初的疫情影响，在 2 月份出现了断崖式走势变化，直到今年 10 月份才出现了逆转的势头。

流量业务量之所以能够出现逆势增长变化，这其中自然有手机上网用户规模增长、手机上网用户渗透率增长变化的因素。最终的原因，其实还是 2G 退网之后大量非手机上网用户转变成为手机上网用户。

按照这个逻辑进行推论，未来中国移动大规模推出 2G 网络服务之后，即便没有 5G 网络因素的影响，也会同样支撑出现新一轮流量大幅增长时期。毕竟，中国移动的存量 2G 网络规模远超中国联通和中国电信之和。

四、5G 网络的影响将越来越明显

在 5G 网络建设速度持续加快的情况下，我国的 5G 网络覆盖能力越来越强，而且 5G 套餐用户和 5G 用户的规模也在飞速增长。应该说，在 5G 流量大幅增长的影响下，未来流量使用量将会出现明显的增长变化。

当前的 5G 套餐价格已经超过了对绝大多数普通用户的消费能力。未来，虽然 5G 网络普及，5G 套餐价格也必将出现 4G 时代的那种先高后低的变化。随着时间推移，5G 用户增长、套餐降价等综合因素必将推动流量使用量出现新高。

在 5G 已经成为全社会共识的情况下，加快 2G 退网，既是通信技术浪潮直接推动的影响，也是运营商不堪重负的现实考虑。5G 网络建设的速度越快，运营商推出 2G 服务的压力就越大。毕竟维护 4 张网的能力背后是巨大的资源支出。

中国联通已经在全国范围内退出了 2G 服务，中国电信也在加快 2G 退网步伐，目前只有中国移动还在不遗余力地维持 2G 运营。不管这其中有怎么的现实考虑，不得不说，在科技进步面前，不管是企业，还是个人，与时代同步才是更明智的选择。