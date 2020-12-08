RTCA 称 5G 网络对飞机存在有害干扰严重风险，美国 FCC 否认

据报道，周一美国众议院交通和基础设施委员会主席皮特 · 德法齐奥（Peter DeFazio）敦促美国联邦通信委员会（FCC）推迟原定于周二开始的部分关键频段的拍卖（C 波频的拍卖），称该频段可能危及航空安全。

他指出，航空无线电技术委员会（RTCA）对 5G 网络辐射与安全关键无线电测高仪性能进行了为期 6 个月的审查，结果发现它对所有类型的飞机都存在有害干扰的严重风险。

德法齐奥呼吁 FCC 与联邦航空管理局和航空业专家进行合作，“从而确保每年乘坐飞机出行的数亿美国人的安全不受 FCC 的仓促计划的威胁”。

FCC 发言人威尔 · 维奎斯特（Will Wiquist）表示，该委员会 “没有推迟竞标的计划”。

FCC 表示，其规则 “将保护飞机使用的无线电高度计。而且当前没有理由相信，C 波段的 5G 业务会对无线电高度计造成有害干扰”。C 波段是一个频谱区块，用于向 1.2 亿美国家庭提供视频和广播节目。

FCC 还补充说：“测高仪在运行时与要拍卖的 C 波段频谱有 200 多兆赫的距离，美国比其他一些国家提供的保护更多。”

上个月，美国航空运输协会对 C 波段拍卖提出了担忧，该协会代表了美国航空、达美航空、联合航空等主要航空公司，以及航空工业协会和通用航空制造商协会等主要航空协会。

11 月 17 日，该协会在发给国会的一封信中表示，RTCA 的审查显示，“这种风险是广泛存在的，有可能对美国航空业务产生严重影响，包括在缺乏适当的缓解措施的情况下，有可能发生灾难性故障，导致多人死亡”。