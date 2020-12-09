霍尼韦尔发布全新机载颗粒分析仪：利用 AI 和云计算检测空气中颗粒物、过敏原和孢子

霍尼韦尔宣布了一款新的机载颗粒分析仪，该分析仪利用人工智能和云计算使暖通空调服务提供商和环境测试专业人员能够更好地告知房屋和建筑物所有人空气中存在的颗粒的数量和类型。

空气中的微粒，过敏原和孢子影响着全球 4 亿多人的生活质量 - 例如，发现室内空气质量差会导致过敏性鼻炎，美国人 每年花费超过 30 亿美元。空气侦探是一项突破性技术，可以捕获空气中那些过敏原和颗粒的图像和细节。

霍尼韦尔空气检测仪使 HVAC 服务提供商和环境测试专业人员能够通过易于使用的移动应用程序近乎实时地评估室内空气质量，该应用程序可在平板电脑上浏览或直接通过电子邮件发送给房主。这种详细的评估（包括颗粒图像）可以帮助房主和建筑管理者做出明智的决定，以改善其房屋或建筑物内的空气。

霍尼韦尔空气探测器是一款手持式轻巧的无透镜显微镜，可由现场技术人员轻松携带，以对空气中存在的颗粒类型进行分类，包括孢子和各种花粉种类。它利用功能强大的工业分析软件和深度学习算法对特定的花粉和孢子种类进行培训。

这种便携式分析仪已经被环境测试公司和 HVAC 分销商（例如 Yandle-Witherspoon Supply，Inc.）部署。

霍尼韦尔空气检测器使用一次性空气分析盒收集颗粒，对其进行拍照并在现场自动进行分类过程。过去，专业人员会收集空气样本并将其运送到实验室，技术人员在提供详细报告之前将花费大量时间在显微镜下分析样本。