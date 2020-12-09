Adobe Lightroom/Prelude 图形视频编辑软件高危漏洞公布：可任意代码执行

Adobe Photoshop Lightroom(Adobe Lightroom)是 Adobe 研发的一款以后期制作为重点的图形工具软件，其增强的校正工具、强大的组织功能以及灵活的打印选项可以帮助加快图片后期处理。

Adobe Prelude 是 Adobe 出品的一款专业级别的视频编辑软件，Pl CC 能够和 Adobe Premiere 或 Final Cut Pro 配合使用，可用于收录剪辑、转换素材代码、创建子剪辑标记和粗剪，为影视后期制作构建坚实基础。

12 月 8 日 , Adobe 发布了紧急安全更新，主要修复了旗下图形工具软件 Adobe Lightroom 和视频编辑软件 Adobe Prelude 中发现的代码任意执行高危漏洞。以下是漏洞详情：

漏洞详情

1.CVE-2020-24447 严重程度：危急

来源：https://helpx.adobe.com/security/products/lightroom/apsb20-74.html

该漏洞主要是由于搜索时不受控制 , 攻击者可以利用此漏洞导致当前用户上下文中的任意代码执行。

受影响产品和版本

Windows 和 macOS 平台 Adobe Lightroom Classic 10.0 及更早版本

解决方案

Windows 和 macOS 平台，升级 Adobe Lightroom Classic 10.1 版本可修复

2.CVE-2020-24440 严重程度：危急

来源：https://helpx.adobe.com/security/products/prelude/apsb20-70.html

该漏洞主要是由于搜索时不受控制，攻击者可以利用此漏洞导致当前用户上下文中的任意代码执行。

受影响产品和版本

Windows 和 macOS 平台 Adobe Prelude 9.0.1 及更早版本

解决方案

Windows 和 macOS 平台，升级 Adobe Prelude 9.0.2 版本可修复

查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网：

https://helpx.adobe.com/security.html