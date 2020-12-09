Adobe 发布最后的 Flash Player 更新，官方再强烈建议立即卸载

IT之家12月9日消息 外媒Winfuture报道，Adobe的Flash格式迅速从动画网络故事的英雄变成了网络广告的反派，让你的PC速度变慢，最终成为恶意软件的载体。

该Flash格式已经经历了二十年，该技术最终将在几周后退出支持，即2020年12月31日。

今天Adobe发布了他们最后的Flash Player更新公告。

2020年12月8日更新 “今天是Flash Player在中国大陆以外所有地区的最终发布版本。我们想借此机会感谢所有在过去20年中使用和创造Flash Player内容的客户和开发人员。我们很自豪，我们希望Flash在创建动画、交互性、音频和视频网络内容方面发挥了关键作用，我们期待着帮助塑造下一个数字体验的时代。 Adobe将在2020年12月31日之后停止支持Flash Player，Adobe将从2021年1月12日开始阻止Flash内容在Flash Player中运行；Adobe强烈建议所有用户立即卸载Flash Player以保护自己的系统。 部分用户可能仍会看到Adobe发出的提醒，要求他们从系统中卸载Flash Player。有关希望手动卸载Flash Player的用户的更多详细信息和说明链接，请访问我们的【关于Flash Player EOL的一般信息 】页面 。”

IT之家获悉，微软已经在发布累积更新，从Windows 10安装中移除Flash，Flash Player本身将在2021年1月12日前停止工作。