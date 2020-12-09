除了 M1 Mac 版，Adobe Lightroom 已原生适配 Win10 ARM

IT之家12月9日消息 外媒 onMSFT 报道，随着苹果 M1 Mac 宣布并发展，Windows 10 ARM 的应用生态也因此获益。

Adobe 今天宣布，它已经准备好为苹果 M1 和 Windows10 ARM 上发布原生 Lightroom 应用程序。Lightroom 发布是继上个月 Photoshop 测试版登陆 M1 和 Windows 10 ARM 平台之后的又一举措。Adobe 明确表示，它正在迅速努力支持 ARM 平台应用，旨在满足更重的桌面计算需求。

“我们很高兴地宣布，最新版本的 Adobe Lightroom 现在已经是苹果 M1 和 Windows ARM 平台的原生应用。 我们重新构建了 Lightroom，以利用苹果 M1 和高通 Snapdragon（适用于 Windows 10）处理器的最新性能和能效优势。”

IT之家获悉，Adobe 公司保证，Classic Lightroom 已经通过了与苹果 Rosetta 仿真的 “良好”认证，该公司正在努力为苹果 M1 Mac 带来原生的 Lightroom Classic 版本。

除了原生的 M1 和 Windows 10 ARM 客户端，Adobe 用户还将获得一些其他的功能更新，其中包括：

支持 ProRAW 格式。在 12 月更新的 Camera Raw、Lightroom Classic 或 Lightroom（桌面、iOS、Android、lightroom.adobe.com）中，你将能够导入和编辑以苹果 ProRAW 格式拍摄的图像。ProRAW 使用 Adobe DNG 文件格式和规范建立。

iOS14 新的 Lightroom 小工具。使用 Lightroom 相机快速拍摄照片和自拍，从小部件屏幕探索发现编辑和应用内教程。你甚至可以将这些小工具拖到主屏幕上，以方便访问。(仅限 Lightroom iOS，需要 iOS14 及更新版本)

Lightroom 桌面（Mac 和 Win）现已推出免费的 Lightroom 入门计划。仅在澳大利亚和新西兰地区提供，新客户可以免费开始和使用核心 Lightroom 功能，如基于 Sensei 的自动或光线和颜色编辑滑块，没有订阅或试用限制。

微软最近对其 Surface Pro X 硬件进行了升级，采用了进化的 SQ2 芯片，比原来的 Surface Pro X 版本带来了一些图形性能的提升，这对依赖 GPU 的应用有好处，比如 Adobe Creative Suite。综合来看，升级后的 SQ2 芯片、原生 Lightroom 应用、原生 Photoshop 测试版以及承诺的 emlation 图层改进支持，我们可以开始看到 Surface Pro X 和 Surface Pro 融合的未来。