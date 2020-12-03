阿里拍卖回应招募凶宅试住主播：已收到上百封应聘邮件，有物理老师、媒体记者

IT之家 12 月 3 日消息 近日，淘宝官方微博发出一条阿里拍卖招聘帖 : 阿里拍卖将上线一套精装修 “凶宅”，现紧急招募一名 “凶宅试住主播”，12 月 11 日通过淘宝直播 24 小时展示房屋房型及居住体验，地点在江苏苏州。

IT之家获悉，本次招募要求胆大心细，坚定的无神论者，相信科学，不怕在深夜听鬼故事；福利按分钟计，每分钟 1 元，评估房子是否适合居住，有星级酒店试睡经验加分。

对此，阿里拍卖工作人员回应称，目前已收到上百封应聘的邮件，有物理老师、媒体记者，行业很丰富。希望主播传递凶宅不凶，是一个普通的法拍标的这样一个观点。通过直播做一个展现，所以第一，我们不会给到太高的报酬；这个并不是一个猎奇项或者是勇敢者游戏，希望更多的人能够理性地参与这个招募。另外希望让更多地对一些特殊地标的，比如说车啊，其他的一些工厂，有更了解的素人也好，专业人士也好，参与到对标的的直播介绍里面，后面不排除还会招募一些素人主播，但可能不是针对法拍房一个类目。

工作描述 :

1、 在 “凶宅”试住 24 小时，并通过直播讲解自己的试住体验 ;

2、 坚定的无神论者，相信科学，不怕在深夜听鬼故事 ;

3、需要通过自己体验，评估房子是否适合居住，有星级酒店试睡经验加分；