首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

阿里拍卖回应招募凶宅试住主播：已收到上百封应聘邮件，有物理老师、媒体记者

2020/12/3 21:14:40 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 12 月 3 日消息 近日，淘宝官方微博发出一条阿里拍卖招聘帖 : 阿里拍卖将上线一套精装修 “凶宅”，现紧急招募一名 “凶宅试住主播”，12 月 11 日通过淘宝直播 24 小时展示房屋房型及居住体验，地点在江苏苏州。

IT之家获悉，本次招募要求胆大心细，坚定的无神论者，相信科学，不怕在深夜听鬼故事；福利按分钟计，每分钟 1 元，评估房子是否适合居住，有星级酒店试睡经验加分。

对此，阿里拍卖工作人员回应称，目前已收到上百封应聘的邮件，有物理老师、媒体记者，行业很丰富。希望主播传递凶宅不凶，是一个普通的法拍标的这样一个观点。通过直播做一个展现，所以第一，我们不会给到太高的报酬；这个并不是一个猎奇项或者是勇敢者游戏，希望更多的人能够理性地参与这个招募。另外希望让更多地对一些特殊地标的，比如说车啊，其他的一些工厂，有更了解的素人也好，专业人士也好，参与到对标的的直播介绍里面，后面不排除还会招募一些素人主播，但可能不是针对法拍房一个类目。

工作描述 :

1、 在 “凶宅”试住 24 小时，并通过直播讲解自己的试住体验 ;

2、 坚定的无神论者，相信科学，不怕在深夜听鬼故事 ;

3、需要通过自己体验，评估房子是否适合居住，有星级酒店试睡经验加分；

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里直播

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用