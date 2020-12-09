5G R17 冻结时间再次推迟半年：原因为何、影响几何

在经历两次不确定的推迟之后，5G R17 冻结时间终于尘埃落定。

北京时间 2020 年 12 月 7 日晚 09 时 09 分，3GPP 决定 5G 最新演进版本 R17 冻结时间进一步推迟半年，即 2022 年 6 月完成版本协议代码冻结。

尽管靴子落地，但关于 5G R17 冻结时间推迟原因为何、推迟后对行业是否会有何影响等，也成为大家比较关注的问题。

受疫情影响推迟

事实上，R17 冻结时间的推迟完全在意料之中。此前，中国电信研究院 3GPP 标准团队负责人陈鹏博士也曾公开表示，5G Rel-17 标准化工作已于今年第二季度正式启动，暂定于 2021 年 9 月完成标准冻结，但延期的可能性很大。

3GPP 官网也曾在几次声明中指出，R17 标准冻结或将进一步推迟。

7月3日，Release 16 规范在线上会议上最终敲定，当时，它还将随后的 Release 17 协议的时间表移到了 2021 年 12 月。不久，3GPP 便在最新声明中表示，由于现场会议的限制，Release 17 面临进一步搁置的风险。

9 月 21 日，3GPP 官方表示，Release 17 Stage 3 的 “冻结”日期将面临推迟，具体关于推迟日期的决定将在 12 月份进行考虑。届时，3GPP 将决定 Release 17 是否将延迟 3 个月、6 个月或更长时间。

在声明中，3GPP 也坦言，5G R17 标准的冻结由于疫情原因不能进行现场会议的限制而面临进一步搁置的风险。

据悉，受新冠疫情影响，3GPP 取消了今年所有的线下会议，标准化会议从原先的面对面会议，改为以电子邮件讨论为主、电话会议为辅的会议方式，同时会议议题内容上也有所缩减，整体工作节奏和推进效率都受到了影响。

“在面对面会议中，各国代表可以面对面讨论问题。而电子会议，各国代表因时区不同很难同时讨论问题，常常一个代表问一个问题，时隔 6~8 小时后，另外一个代表才能反馈意见，所以常常是问题和意见交错，以至于延误了标准推进进程。同时有限的电话会议时间，因为各国网速和条件不同，也常有掉线或语音不清的情况。”陈鹏博士在谈到 R16 标准冻结推迟原因时讲到。

由此可见，R17 标准冻结时间推迟的主要原因与 R16 类似，主要受新冠疫情的持续影响。

除此之外，为了不影响 5G 的整体进程，3GPP 将全部资源和心力都投入到 5G R16 的开发中，24 小时参与邮件和电话讨论，全力推进相关重点课题，以确保 5G Rel-16 整体标准顺利完成，这也相应的就延误了本应 2020 年初就启动的 R17 制定工作。

对产业影响有限

毋庸置疑，5G 标准在不断演进，R16 版本更侧重于 URLLC、V2X、移动性增强、垂直网络等方面的增强，并在 Rel15 基础上进一步优化各种性能指标并提升现有功能的效率。未来 Rel-17 的功能将在 Rel-16 基础上进一步增强各种指标。

相比 R16 标准，R17 标准将更全面的覆盖垂直行业能力，对边缘计算、网络切片等基础能力做进一步的增强，同时将用户体验保障、商业模式等问题纳入考虑。近期广受关注的 “天地一体化”通信，包括运用卫星、无人机等手段提供 5G 连接，都有可能会在 5G R17 标准中出现。

此外，有专家也指出，5G Rel-17 一方面聚焦于 Rel-16 已有工作基础上的网络和业务能力进一步增强，包括多天线技术、低延时高可靠、工业互联网、终端节能、定位和车联网技术等；另一方面也提出了一些新的业务和能力需求，包括覆盖增强、多播广播、面向应急通信和商业应用的终端直接通信、多 SIM 终端优化等。

由此不难看出，5G Rel-17 有着非常重要的作用。但在当下，5G R17 的标准时间延迟，这对于 5G 的发展以及整个行业而言会有什么负面影响呢？从目前来看，并不会有太大的负面影响。

一方面，R16 标准冻结之后，5G 能力已经趋于全面，无论是通信厂商、电信运营商还是终端厂商、应用开发商，都无需再继续观望，基于 R16 版本便能实现从 “能用”到 “好用”的升级。

另一方面，由于 R17 的标准推迟，业界不得不将更多的精力放到基于 R16 的 5G 技术部署和提升中，这对于5G 的建设而言必将是起到更加稳健的效果。而时间推迟，相较于赶时间确定 R17 标准，可以使 3GPP 有足够的时间更加极致的完成标准制定，这对于产业界而言无疑是利好的。

总而言之，此次 5G R17 冻结时间进一步推迟半年虽然稍有遗憾，但未来可期。