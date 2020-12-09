富士康遭黑客攻击被勒索约 2.2 亿元，公司回应：影响不大

IT之家 12 月 9 日消息 据外媒 Bleeping Computer 报道，鸿海精密工业股份有限公司，也就是大家比较熟知的富士康，近日遭到了勒索软件的攻击，短暂地导致其在墨西哥的生产设施出现问题，并导致数据被盗。

据悉，该勒索软件攻击发生在感恩节周末，黑客为 DoppelPaymer 团伙。这次攻击的目标是奇瓦瓦州华雷斯市的富士康工厂，感染了大约 1200 台服务器，未加密的文件被盗走 100GB，勒索软件攻击还导致 20TB 至 30TB 的备份数据被删除。

据悉，DoppelPaymer 团伙要求支付 1804.0955 比特币 (价值约 2.2 亿元)的赎金，以换取加密密钥和不公布被盗数据的承诺。富士康没有支付，目前至少有部分数据已经被公布在暗网上。

路透社报道称，该工厂的服务已经逐渐恢复正常，不过该工厂的网站仍然处于离线状态。富士康在墨西哥的工厂主要生产电视机和服务器，该工厂生产的品牌包括贝尔金和夏普，这两家公司都是富士康旗下的品牌。

IT之家了解到，富士康对此回应称，其美洲工厂近日确实遭受网络勒索病毒攻击，目前其内部资安团队已完成软件以及作业系统安全性更新，同时提高了资安防护层级。同时，受影响的厂区的正在恢复网络，对集团整体营运影响不大。