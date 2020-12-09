丰田 2021 款燃料电池车 “未来”发售：续航 850 公里

IT之家12月9日消息 丰田不仅在电池驱动的混合动力车型上有着多年的研发积累，其燃料电池车的研发依旧没有放弃。据日经新闻报道，12 月 9 日丰田发布了新款氢氧燃料电池量产车——未来（MIRAI）。旧款 “未来”是丰田于 2014 年发布的世界首款量产燃料电池车 , 2021 款 “未来”具有 3 个储氢罐，提高了燃料电池的工作效率和车辆空气动力学设计，续航里程相比旧款提高 30%，达到了 850 公里。该车目前售价 710 万日元（约合人民币 44.48 万元）。

丰田 2021 款未来车型基于 GA-L 平台开发，燃料电池组从车厢下方移到车头，使乘坐空间更大，可以搭载 5 人。整车轴距 2920 毫米，车辆总长 4975 毫米，外观更加动感大气。

该车还有着 8 英寸液晶仪表盘，12.3 英寸中控液晶屏支持苹果的 Apple CarPlay 以及 Android Auto，配备 JBL 音响。

据IT之家了解，丰田 “未来”二代燃料电池车，不仅能够实现零污染物排放，车辆行驶过程中还能够净化空气。与汽油车类似，该车加氢时间仅为 5 分钟。此外，车辆还配备 4.0Ah 容量的锂电池组，放置在后排座椅后方。