虎牙直播优先续约权案胜诉，战队判赔千万

12 月 9 日消息，裁判文书网信息显示，广州市中级人民法院就虎牙直播与成都 AG 超玩会及其队员合同纠纷一案作出二审判决，案号为（2020）粤 01 民终 12447 号的终审判决中显示，终审判决维持原一审判决，成都 AG 超玩会及其队员梦泪、流苏、老帅及月痕连带承担违约金 1000 万元，返还收益 330 万，历经两年，直播行业首例优先续约权案件获得胜诉。

2017 年 8 月，成都星锦玩家科技有限公司旗下的王者荣耀 AG 超玩会电竞战队与虎牙公司签署了《独家合作协议》，约定队员流苏、梦泪、老帅、VV、月痕共五名队员作为核心队员，在虎牙直播平台独家进行网络直播及解说，独家合作期 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 31 日截止，约定了合作期满，在同等条件下，虎牙公司拥有优先续约权。此外，合同中还约定了 AG 超玩会队员每个月最低直播小时数和每月最低直播天数。

合作期间，成都 AG 超玩会在取得了高人气的同时也为虎牙直播平台带来了大流量。在合同期满后，星锦公司在没有通知虎牙公司其与新平台的合作条件的情况下，入驻了企鹅电竞，明星队员梦泪于 2018 年 9 月 8 日在企鹅电竞首播，成都 AG 超玩会战队于 2018 年 9 月 21 日在企鹅电竞直播，后虎牙公司诉至法院。

该案历经一审、终审，历时两年审理最终尘埃落定，广州中院裁判在直播行业首例优先续约权纠纷案件中虎牙公司胜诉，成都 AG 超玩会及队员违反优先续约权和直播要求，连带赔偿违约金 1000 万元，返还收益 330 万。

据悉，“优先续约权”是指根据合同约定，债权人在特定条件下，享有优先于不特定第三方的，与合同相对人继续签订合同的权利。目前 “优先续约权”并非我国的法定权利，而是作为约定民事优先权的一种，普遍适用于体育、影视文化娱乐领域的经纪合同中。该约定加强了艺人对市场主体的人身依附性，既能明确艺人在合同期内获得培育、推广等投入，还能保障市场主体能够优先享受其所投入的成果，是民事主体间公平、平等和对价的体现。