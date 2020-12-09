小米卷轴屏手机专利曝光：屏幕将环绕手机覆盖背面

IT之家12月9日消息 在今年 11 月举办的 OPPO 未来科技大会上，OPPO X 2021 卷轴屏概念机的亮相引人瞩目。据外媒 LetsGoDigital 爆料，小米近日通过的一款设计专利也采用了类似的卷轴屏设计，但是原理不同。

▲ 图片来自 LetsGoDigital，下同

这项专利由小米于 2019 年向美国专利商标局申请，2020 年 10 月 29 日获批。根据外媒制作的结构图可以看出，该设计采用两根交错的滑杆支撑柔性屏，滑杆在曲线形轨道内运动，屏幕完全展开下能够获得超过收缩状态两倍的长度。手机顶部有一个按钮，解锁后可以将屏幕展开，这个按钮同时也作为手机的电源开关。机身内部设计巧妙的两根滑杆，能够确保屏幕均匀展开，均匀受力。为了支撑柔性屏幕以及保护边缘，手机上下边框与 OPPO X 2021 一样高于屏幕表面。

与 OPPO X 2021 不同的是，小米此款手机屏幕会绕过侧面，覆盖至手机背面。由渲染图可见，手机采用后置三摄搭配闪光灯，由于手机背面也覆盖有屏幕，在需要进行自拍、视频时，手机不需要设计单独的前置摄像头。

IT之家此前报道过 OPPO X 2021 的卷轴屏概念机。该手机的屏幕滑动设计采用 “Roll Motor”动力方案，由内置电机驱动屏幕的展开和收起。屏幕活动结构为双矩阵嵌入式离合结构，两块相互交错的托板能够稳固支撑屏幕滑动。