【IT之家众测】一加 8T 七天上手体验：冲 3400 元的售价，我愿意给一个好评

写在前面

作为一个苹果、三星、小米、华为的 “四姓家奴”，我报名参加本次一加 8T 手机众测的目的很简单：这个同时有着 “最强原生安卓”与 “大氢亡了”两种极端评价的 “小众品牌”，与主流安卓手机相比是否有独到之处？我想通过亲自上手找到答案。在此非常感谢IT之家给了我免费玩机的机会！

一加 8T 并非一加产品线中的旗舰。从售价上看，2020 上半年发布的一加 8 与 8 Pro 分别卖 4000 元与 5000 元，而一加 8T 仅售 3400 元（配置均为 8G + 128G）：毫无疑问，只要一加还是以盈利为目的的商业公司，一加 8T 势必被阉割以降低生产成本。

按照一般思路，不同价位的同系列产品会采用配置升级的方式进行区分：比如 Mate 40 系列，随着产品的后缀越来越华丽（Pro、Plus、Porsche），光学防抖、十倍光变、麒麟 9000 等高端配置逐步被加入手机。有趣的是，一加 8T 虽从名称上看属于一加 8 系列，但 3K 价位的 8T 却能与 5K 价位的 8 Pro 打得有来有回。

有关一加 8T 的测评文章已随处可见，本文不再赘述它的硬件参数。简单总结下：一加 8T 阉割的点集中在后置摄像头，其他关键配置如骁龙 865、LPDDR4X 内存、UFS 3.1 闪存、双模 5G 等都与 8 Pro 不相上下；而 X 轴线性马达、双扬声器、液冷散热等加分项则让一加 8T 在细节方面同样位于旗舰梯队。

3400 元即可囊括以上硬件，一加 8T 的性价比无疑很高；但是，主打性价比的安卓手机可不止一加，它要面对的是荣耀、Nova、小米等在低价高配领域早已驾轻就熟的强劲对手。为了提升竞争力，一加 8T 在三个方面进行了突破：

续航：4500mAh + 65W 有线快充，这在 3K 价位是独一家；

屏幕：0.3 JNCD 色偏 + 120Hz 刷新率 + 1100nit 亮度，如此堆料的直屏在安卓阵营是独一家；

系统：简单、干净的氢 OS 11 对比 MIUI、EMUI 等走全能路线的魔改安卓有不对称优势，它可能会引发争议，但足够特殊。

作为一个用惯了旗舰产品的科技爱好者，刚收到手机时，我对一加 8T 的用户体验有些担心。毕竟与动辄九千乃至上万的真 · 旗舰相比，一部仅需 3400 元的手机显得有些廉价。出乎意料的是，一加 8T 在这短短七天中带给我很多惊喜。考虑到安卓手机的核心体验大同小异，我将从外观和系统这两个差异化最大的方面谈一谈一加 8T 的真实表现。

外观：温润如玉，但也有提升空间

与主流安卓旗舰相同，一加 8T 使用了玻璃 + 铝合金中框的经典搭配，而没有因为成本问题将后盖换成塑料（点名批评三星）。我拿到的 “青域”介于绿色和蓝色之间，相比 iPhone 12 的淡绿色更鲜艳，兼有年轻的活力与玉石的雅致。

与流光溢彩的渐变玻璃不同，一加 8T 青域的绿是匀称、均衡的。尽管没有使用 AG 磨砂工艺，这块玻璃的亮面之下具有颗粒状的漫反射纹理，这赋予它青瓷釉面般的质感。对比三星的意象白（左下）与苹果的磨砂蓝（右下），一加 8T 做出了自己的特色。

通过弯曲背板的左右两翼，一加 8T 实现了从玻璃到金属的柔和过渡。值得注意的是，特点鲜明的青色在背板、中框上的色差非常小，这让一加 8T 背面的一体感增强不少。

除了侧面的材质拼接，一加 8T 对后置摄像模组的处理也很到位。青色的金属圆环将长方形窟窿整个包裹起来，减少了镜头置于背板上的异物感。摄像模组内部也使用深浅不同的黑色区分了镜头与闪光灯，更显精致。

值得一提的是，虽然铝合金中框在安卓阵营屡见不鲜，采用 iPhone 同款磨砂中框的却很少。比如三星和华为，它们喜欢抛光铝合金以取得类似不锈钢的镜面效果，但是，除非采用 iPhone 7 亮黑色的复杂工艺，铝合金无论如何都会在镜面中透出粗糙的纹路。一加 8T 的雾面中框既抗指纹又抗划痕，很讨人喜欢。

在曲面屏横行的安卓阵营中，一加 8T 是为数不多的直屏手机。尽管正面玻璃盖板几乎是纯平的玻璃，边缘处 2.5D 的圆弧过渡让这款直屏手机也有了曲面屏柔和、连续的观感。

对比瀑布屏的 Mate 40 Pro（左下）与微曲屏的 Galaxy S20（左上），一加 8T 直屏的显示效果无疑是最好的。只要 OLED 面板有弯曲，画面变形、亮度衰减、颜色偏绿等问题不可避免会发生。在左右黑边不宽的前提下，曲面屏对正面观感提升其实非常有限。某些厂商把直屏当作劣质屏卖的做法实是本末倒置了。

遗憾的是，尽管一加 8T 的做工在许多方面很考究，但四面不等宽的黑边让手机丧失了对称的美感。与 iPhone 12 Pro 对比，一加 8T 的下巴不出意外比 iPhone 要宽上不少，但它的左右黑边却比 iPhone 更窄。侧边与下巴的对比，更显下巴臃肿。

由于没有采用微缝式听筒，一加 8T 的额头较宽以容纳开孔，这导致侧边与额头的黑边尺寸再次不一致。虽然额头变粗，但它还是要比下巴窄一截。我到宁愿一加索性把额头再做宽点，这样屏幕上下非显示区域的比重就能匀称，看视频时也不会产生画面不居中的错觉。

一加 8T 在正面玻璃与金属的衔接处加入了一层黑色的塑料垫圈。相比 iPhone 11 的垫圈，一加使用的塑料更宽、更亮，这虽能赋予屏幕更好的抗摔性能，但也导致屏幕视觉黑边扩大，且让手机正面结构显得杂乱。

总的来说，虽然没能做到尽善尽美，一加 8T 的外观与做工没有明显弱于动辄上万的旗舰产品。能在 3K 价位买到此等设计的手机，我觉得很合算。

系统：氢 OS 11 中的有趣细节

按照一加官方的说法，氢 OS 11 的开发宗旨可以用三个词概括：简洁、高效、可信赖。因为时间原因，我尚未测试氢 OS 在长时间重度使用后稳定性究竟如何，所以对 “可信赖”这点我不做评价。根据网传说法，氢 OS 会偶发随机 Bug，比如画面滞留、手势失效、窗口变形等，但我在这七天中均未遇到。可以确定的是，至少我手上的这台一加 8T，它在不关机、不重启的情况下流畅运行七天完全不成问题。

氢 OS 经常被称作 “最接近原生安卓”的国产手机系统。在华为、小米等大厂发力改良安卓底层前，谷歌亲自操刀的原生安卓给人的印象是简单、流畅、快速，进而收获了一大批粉丝。但是，由于国内无法访问谷歌服务，开发者也很少按谷歌的设计指南开发程序，原生安卓的弊端逐渐暴露出来：它的轻量化是以牺牲必要功能为代价实现的。因此，以原生安卓为蓝本的氢 OS 从 “简洁”变成了 “简陋”，特别是在 EMUI、MIUI 都开始对标 iOS 的设计巅峰时，氢 OS 死守 Material Design 的做法将自己置于落后境地。

单看系统 UI，采用了谷歌扁平化设计元素的氢 OS 在审美上是过关的。原生安卓的圆形、泪滴形图标，一加都有；应用抽屉、状态栏角标的布局也与原生安卓如出一辙；此外，一加 8T 内置了谷歌服务套件，你甚至能直接登陆谷歌账户。

随着 EMUI、MIUI 等系统愈加完善，一加的工程团队知道自身弱点，于是在一次次迭代更新中逐渐补齐了核心功能。时至基于安卓 11 的氢 OS 11 出世，诸如数据迁移、游戏模式、云备份、应用双开等本土化功能都出现在了一加手机上，这使得一加终于构成了较为完整的生态闭环。

想在竞争激烈的中国手机市场分得一杯羹，只是跟上友商的脚步远远不够。氢 OS 只有拿出独特的设计与功能，才会得到消费者的青睐。一加显然知道差异化的重要性，在硬件侧面，它相比主流安卓手机，多了一枚三段式侧边按钮，可以快速设置振动、静音、响铃等系统状态。配合 X 轴振动马达的触觉反馈，一加 8T 的这枚按钮体验良好。

120Hz 高刷屏的加入，让不擅长动画的氢 OS 有了喘息的机会。单看一加对打开应用这一操作的处理，其效果远称不上精致：点按图标后，App 窗口突然出现在视野内，然后以极快的速度放大、填满。没有 “光锥体系”，也没有 “图标微动效”，氢 OS 通过充分利用高刷新率的优势，将以往的 “傻快”一转变成 “流畅”。

值得一提的是，虽然很多厂商都推出了支持 90Hz、120Hz 的旗舰产品，能在系统全局实现高刷新率的系统并不多，氢 OS 就是其中之一。EMUI 也好、MIUI 也好，它们在相机、B 站等含有 60 帧视频的场景中，都会自动把刷新率调回 60Hz，这导致手机观感一会儿流畅、一会儿卡顿，非常影响用户体验。一加 8T 在这些 App 中仍能实现 120Hz 的列表滑动、弹幕滚动等效果，这与竞品拉开了差距。

此外，氢 OS 11 新加入的一套动态壁纸，也让一加 8T 的美观度与流畅度到达了新高度。类似 MIUI 12 的超级壁纸，氢 OS 11 会将时间、触控等输入反馈到壁纸效果上，例如：

- 天色渐渐变暗，壁纸的颜色会随之变深；

- 手机解锁时，壁纸中的轮盘会以 120Hz 的效果旋转（左、右滑也行）；

- 对应一加 8 系列的不同配色，壁纸有各种颜色可选；

一加 8T 虽然配备了 6.5 寸的大屏幕，但我竟能在大部分场景中实现单手操作，这要归功于氢 OS 11 将交互密集区域移动到屏幕下半侧的布局思路。氢 OS 默认的图标排列会以底边为起点；展开的文件夹也会将图标集中在拇指可及处；而在系统应用中，一加通过顶部的留白将文字、按钮推送到屏幕下方。简单的布局改进对用户体验的提升是巨大的，这提升了一加 8T 的核心竞争力。

随着国产安卓系统在内卷的过程中从粗糙走向精致又走向复杂，氢 OS 11 某些功能的缺失在 2020 年反而成了胜出竞品的优势。以 EMUI 为例，也许是华为在美国政府的围剿下急于形成自己的生态，它向手机中添加了许多难以卸载但又没什么用处的官方应用，比如 “华为视频”“生活服务”等，这让本就不简洁的 EMUI 变得更加繁杂。而氢 OS 11 当前正处于 “简洁”与 “简陋”的平衡点。

综上所述，氢 OS 11 加持下的一加 8T 拥有了有趣的灵魂。它虽然在 “iOS 化”的浪潮中未能免俗，曾经那个大色块、大图标的氢 OS 一去不复返，但它仍然保留了原生安卓简洁、明快的总基调，在众多国产系统中找到了自己专属的位置。

写在最后

凭借 3400 元的售价和独树一帜的工业、系统设计，一加 8T 是值得购买的好产品。不论是屏幕、电池、快充，还是性能、5G、影音，一加 8T 在各个方面都有良好的表现，买不了吃亏买不了上当。不过，一加 8T 单靠 “简洁”“原生”“刷机”的招牌，想对抗小米、华为、OV 等一月一个新卖点的快节奏更新还是略显单薄。如果你是对手机品牌不感冒、仅仅想把手机当成工具使用的普通用户，那一加 8T 基本能胜任所有场景；但如果你已经习惯了某个品牌的使用习惯，转移到一加上需要不小的学习成本。希望一加能继续保持自身特色，中国手机市场需要不同的声音。