苹果 Apple Watch 电池表带专利曝光，将缓解续航焦虑

IT之家12月9日消息 苹果 Apple Watch 第六代已经发布，尽管苹果已经尽力对其优化，但是续航时间相比前代产品依旧没有进步。而且由于 GPS、蜂窝网络等无线信号，以及血氧、心跳等传感器的高耗电，Apple Watch 依旧避免不了 1~2 天充一次电的现状。此外，智能手表类产品由于其高集成度，锂电池损耗后很难进行更换，而 Apple Watch 官方维修换电池的价格高达 611 元。据外媒 Patently Apple 报道，苹果申请的一项电池表带专利于 12 月 1 日获批，在手表表带内集成电池组。

▲ 图片来自 Patently Apple

该表带内置一组圆柱状的电池，包裹在表带橡胶材质内。由于其直径很小，因此对佩戴的舒适度影响不大。为了保障电池的安全，以及防止表带拉伸影响导线接触，该专利设计了一种内部框架支撑电池。内框架使用不可拉伸的高强度柔性材料制成，表带外部将框架以及电池组件完全密封。

专利图片中还展现了表带透视图以及纵向截面图。可以看出电池为卷绕式锂电池，有多条细绳将电池组连在一起，电池两端有着导电电极。根据设计，表带将包含 6 个圆柱形电池，表带根部的两个圆柱形组件虽然外观类似，但是并不是电池，预计为电池充电、识别以及保护电路。如果该设计能够应用，将使 Apple Watch 的续航时间大大加强，用户使用蜂窝网络、GPS 等高耗电功能，将不必担心电池电量。此外，全天候的心率、血氧等监测功能将会得到用户更广泛的应用，不必有续航焦虑。

据IT之家了解，苹果 Apple Watch 6 配备视网膜显示屏，表壳尺寸为 44 毫米或 40 毫米。手表配备电极式心率传感器、第三代光学心率传感器，以及血氧传感器；芯片配备有 64 位双核 S6 SiP 芯片，苹果 W3 无线芯片，以及 U1 超宽频芯片。 Apple Watch 6 目前售价￥3199元起。