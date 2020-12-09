库克接受专访：苹果最大的贡献是在身心健康领域

北京时间 12 月 9 日晚，苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克接受海外博客 Outside 采访，谈及即将推出的 Fitness + 功能以及现有的健康、医疗服务，对于苹果未来的重要性，同时库克认为：放眼未来回顾过去，苹果最大的贡献是在身心健康领域。

自 2014 年苹果发布 Apple Watch 产品以来，这款一开始不被时尚领域看好的产品逐渐成为运动健康领域的霸主，苹果也在后续的产品中，一直深耕运动、健康相关功能。例如在最新的 Apple Watch Series 6 产品中，新增的血氧监测功能就可以为用户提供针对呼吸系统疾病的早期判断，为新冠肺炎提供积极应对方案。

同时对于用户来讲，购买一块 Apple Watch 不单纯是获得了一个智能手表，更可能是开启了一种健康的生活方式。在 iOS 和 watchOS 生态中，每天会通过填满圆环的方式来激励用户达到运动指标，当你没有达到指标时，会不断通过提醒的方式激励你继续锻炼。

库克在采访中也谈到：“我们本能的想法和研究结果都表明，运动和健身是我们生活质量的一个关键部分，现在通过 Apple Watch，我可以选择任何已知的健身方式进行锻炼，而填满圆环就是其中激励我的因素之一。“

同时在本月，苹果一项新的健康服务也将正式登场——Apple Fitness+，这也是苹果在完善了健康方面硬件的情况下，做出在服务端的补充。库克表示通过这项服务，人们能够接触到全世界最好的一些健身教练，使得个人训练更加普及，帮助用户不仅限于原有的健身方式，而是尝试更多的健身形式，扩充视野。用户使用 Apple Watch 即可参与 Fitness + 训练，通过硬件监测结合私教课程的方式，来达到更好的健身效果。

当然这些主打健康的做法，用户也确实买账，据 IDC 发布的数据统计，Apple Watch 在最近的 2020 年第三季度，全球范围内共卖出 1180 万部，相比 2019 年第三季度增长了近 75%，在越来越多人购买 Apple Watch 的同时，也有不少人因 Apple Watch 而获益。

许多用户曾对 Apple Watch 的全天候心脏监测功能表示感激，如果不是 Apple Watch 对心脏异常状态的预警，这些用户可能已经不在世了。库克表示在最开始听到这些反馈时，他们意识到这项功能是不同寻常的，所以在后来继续探索，增加了心房颤动监测、心电图监测以及对相关心脏功能设定阀值，对用户发出预警，因此用户会以一种全新的、前所未有的方式管理自己的健康状态。

我们常说苹果这家智能设备制造商，通过 iPhone 如何影响了移动互联网的发展，但库克表示：“苹果从未想要设计主导人们生活的产品，而是赋予人们工具，以充实生活，使人们创造过去所不能的事物。”

正如现在，苹果通过 Apple Watch 硬件和 watchOS 软件以及 Fitness + 服务的配合，正在提供一种全新的健康生活方式，让人们用更智能的方式管理自己的身体，这或许是一项看起来不厉害但更具现实意义的创新。就像库克所说，“我坚信如果我们放眼于未来，回顾过去，思考‘Apple 最大的贡献是什么？’我认为会是在身心健康领域。”