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英伟达 460.79 WHQL 驱动发布：支持《赛博朋克 2077》和《我的世界：光追版》

2020/12/9 21:53:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 9 日消息 今晚，英伟达发布了 GeForce Game Ready 460.79 WHQL，为明天上线的《赛博朋克 2077》提供了优化。

IT之家了解到，该驱动除了为《赛博朋克 2077》提供优化外，还为 Windows 10 平台的《我的世界：光追版》提供了支持。

其他方面，英伟达控制面板增加后台应用程序最大帧率控制功能和色准模式功能。

《赛博朋克 2077》是一款由 CD Projekt 开发并发行的融合动作角色扮演元素的第一人称射击游戏，游戏设定在 2077 年美国加利福尼亚州的 “赛博朋克”反乌托邦式城市 “夜之城”，玩家在这一开放世界中扮演称为 “V”的角色。

游戏最早在 2012 年公布，2018 年 3 月 21 日，开发商 CD Projekt Red 宣布在弗罗茨瓦夫开启一个新的工作室以协助游戏开发。在 2019 年 E3 电子娱乐展上宣布。《赛博朋克 2077》最初宣布将于 2020 年 4 月 16 日发售，而在 2020 年 1 月 16 日，开发商 CD Projekt RED 宣布将游戏发行时间推迟到了 2020 年 9 月 17 日，2020 年 6 月 18 日宣布延后至 11 月 19 日，2020 年 10 月 28 日宣布要再延后至 12 月 10 日。

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关键词：赛博朋克

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