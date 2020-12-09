Photoshop 22.1 更新：支持苹果、小米 10 HEIC/HEIF 格式图片，无需转换

IT之家12月9日消息 Adobe Photoshop 昨日更新 22.1 版本，Windows 版本新增了对于 HEIC 扩展名图片的支持（文件编码为 HEIF）。这标志着 HEIF 这种比 JPEG 更加高效的图片格式，得到了世界上最广泛使用的图片后期软件 Photoshop 支持，离广泛使用更进一步。

IT之家此前曾介绍过 HEIF 图片格式：科普：小米 10 中的 HEIF 格式照片是什么

https://www.ithome.com/0/473/425.htm

这种格式早在 iPhone 7 时代就被苹果支持，相比目前最普遍 JPEG 格式，压缩率更高，同时图片画质更好。在最新的索尼 A7S III 微单以及小米 10 手机上，都可以拍摄。

HEIF 格式不仅适用于静态图片，也能够同时包含多张图片，可以替代 GIF，并且扩展名依旧为 *.HEIC。根据官方介绍，HEIF 格式的动图大小仅为 GIF 格式的 1/3 左右甚至更小，画质也远比 GIF 格式要出色，没有马赛克纹路。如果能够在手机端得到应用，将大大提高聊天表情、动图的观感，同时节约流量。

易混名词区分：

HEIF：High Efficiency Image File Format（高效图像文件格式），这是一个标准、规范，包含文件封装格式，以及下列名词。此外还可以称采用这种标准的图片为“HEIF格式图片”。

HEIC：HEIF 格式采用的文件扩展名，*.HEIC

HEVC：High Efficiency Video Coding（高效率视频编码，又称 H.265）。HEIF标准规定的具体编码名称。这种编码适用于图像、动图、视频。也可称采用 HEVC 格式的视频为“HEVC视频”。

尽管此种图片格式完胜 JPEG，但是由于其兼容性的问题，目前依旧没有得到广泛使用。据IT之家了解，目前最新版本的 Windows 10，内置图片浏览器也无法打开 HEIC 扩展名的图片。