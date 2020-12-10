原来花钱才能用：教你如何在 Win10 上打开 HEIF / HEIC 格式图片

IT之家12月10日消息 如今的苹果 iPhone、iPad 等设备已经广泛支持 HEIF 格式的图片，以及 HEVC 格式的视频。但是 Windows 10 系统自带的 “照片”以及 “电影和电视”应用，均无法打开扩展名为 *.HEIC 的图片，以及 HEVC（H.265）格式，扩展名为 *.mp4、*.mov 等等的视频。

在 Win10 自带的应用商店 Microsoft Store 中，用户可以看到名为 “HEIF 图像扩展”的应用程序已经可以免费安装。但是奇怪的是，系统自带的图像查看器依旧无法打开这种格式的图片。

仔细阅读该应用的介绍才发现问题在这儿：根据描述，用户需要额外购买价值￥7.00 元的 “HEVC 视频扩展”应用才可以打开图片。原来 HEIF 格式的图像的编码并不叫 “HEIF”，而是与 HEVC 格式视频共用一个编码类型，都是 “HEVC”。

这种编码由于有着版权限制，不能免费使用，因此只能在微软应用商店花费￥7 元钱安装 “HEVC 视频扩展”，才可以解锁 HEVC 编码的视频以及 HEIF 格式扩展名为 *.HEIC 的图片文件。

也就是说，“HEIF 图像扩展”这款免费应用仅仅是提供了 *.HEIC 格式文件结构支持，并不包含任何解码器、编码器。

在花费 7 元购买该应用之后，可见 HEIF 格式的图片在文件资源管理器中已经成功显示缩略图，可以打开。

IT之家此前报道：Photoshop 22.1 更新：支持 HEIC / HEIF 图片 介绍了最新版 HEIC、HEIF、HEVC 这三种易混英文缩写的区别。HEIF 格式图片相比 JPEG 有着非常大的优势，压缩率更高的同时画质更好。但目前也因为编码版权的原因，HEIF 格式的图片在 Windows 平台只能付费才可以使用，否则只能依赖第三方软件打开，或者下载第三方格式软件转换为通用格式。

尽管此前有方法获得免费的 HEVC 编解码器，但是该方法目前已经不可用，需要兑换代码才可以获得。

以人民币￥7 元的价格购买 HEVC 编码、解码包虽然不贵，但是也给 HEIF 格式的普及造成了很大阻碍。希望未来能够在 Windows、安卓、苹果等平台上都能够完美使用 HEIF 这种先进的格式，发布于 1992 年的 JPEG 图像编码格式也应该如 Flash 一样，渐渐淡出主流应用。