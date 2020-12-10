DxOMark 公布最佳智能手机变焦功能机型：小米 10 至尊纪念版

IT之家12月10日消息 DxOMark 现已公布最佳智能手机变焦功能机型——小米 10 至尊纪念版。
DxOMark 表示，小米 10 至尊纪念版在变焦类别中取得 101 分的成绩，是他们当前数据库中表现最好的手机。“小米的超广角镜头提供了我们所见过最广阔的视场，而等效于 120 毫米的远摄镜头在远距拍摄上也提供了更大的变焦范围。”
IT之家了解到，DxOMark 公布的小米 10 至尊纪念版变焦分数是根据远摄和广角测试项目的分数计算得出的。
摄像头主要规格：
主摄像头：4800 万像素 1/1.32 英寸 Quad-Bayer 传感器，等效 25 毫米 f/1.85 镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）
远摄 1：1200 万像素 1/2.56 英寸传感器，等效 50 毫米（2 倍光学变焦）f/2 镜头，全像素双核自动对焦
远摄 2：4800 万像素 1/2 英寸 Quad-Bayer 传感器，等效 120 毫米（5 倍变焦）f/4.1 镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）
超广角：2000 万像素 1/2.8 英寸传感器，等效 12 毫米 f/2.2 镜头，相位检测自动对焦（PDAF）
双色 LED 闪光灯
多光谱色温传感器
视频：8K（4320p）/30fps，4K（2160p）30/60fps（测试设置为 2160p/60fps）