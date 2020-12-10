DxOMark 公布最佳智能手机变焦功能机型：小米 10 至尊纪念版

IT之家12月10日消息 DxOMark 现已公布最佳智能手机变焦功能机型——小米 10 至尊纪念版。

DxOMark 表示，小米 10 至尊纪念版在变焦类别中取得 101 分的成绩，是他们当前数据库中表现最好的手机。“小米的超广角镜头提供了我们所见过最广阔的视场，而等效于 120 毫米的远摄镜头在远距拍摄上也提供了更大的变焦范围。”

IT之家了解到，DxOMark 公布的小米 10 至尊纪念版变焦分数是根据远摄和广角测试项目的分数计算得出的。

摄像头主要规格：