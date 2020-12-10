雷军：小米举办首届黑客马拉松，尊重每一个疯狂的想法

IT之家12月10日消息 昨日晚间，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军通过微信公众号发文表示，12 月 7 日，“2020 年小米集团首届集团黑客马拉松”落幕。本次技术大赛中，北京、武汉、南京等城市的小米工程师们在 48 小时内贡献了 13 项专利。

IT之家了解到，雷军表示，在过去十年，小米积累了浓厚的工程师文化，“我们希望通过黑客马拉松和集团内部技术大赛，为小米工程师提供更多的舞台”。

雷军还介绍了本次大赛中围绕 “手机 ×AIoT”生态打造的项目：

获得 “2020 年小米集团首届集团黑客马拉松”一等奖的是 “聆听”项目，5 个年轻人获得了 10 万元的技术创新奖金。他们的创意是充分利用人工智语音技术，让语言表达障碍者与外界更流畅、高效地沟通。这项技术应用，体现了小米的技术初心，从他们身上，我看到了年轻人的社会责任和担当。

“聆听”项目的创意，源于小米工程师了解到小爱团队有一些患有脑瘫的同事，他们平常和同事沟通很困难。这个团队就提出，利用人工智能语音识别技术，高效精准地识别脑瘫人士的声音，将脑瘫患者说的话，实时地在手机上显示出来，方便普通人去理解他们说的内容。

“不爽就跳啊”项目获得了 “首届小米集团黑客马拉松”二等奖，这个项目非常创新，真正诠释了 Hack(黑客)这个词：团队非常巧妙地利用手机上的传感器，拓展了人机交互的形式。只需要一部手机，就可以随时随地趣味健身，再投屏一台电视，就可以和亲朋好友一起娱乐放松，大大增强游戏的可玩性。

从这群年轻的工程师身上，我们也感受到了真正的 Hack 精神。

另一个获得二等奖的 “共享智能平衡车”项目，是通过自动导航技术实现车辆自行调度，解决短途出行找车难、骑车累的问题，让平衡车自动来找人，探索未来智能短途交通新形态。在 48 小时内，能够打造出功能如此丰富、完成度极高的系统，远远超出了评委们的预期。

从这个产品中我们也看到，未来 AI 能给我们带来更多酷炫的应用。