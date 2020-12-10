李佳琦声音商标申请被驳回：“Oh my god，买它买它”商标注册失败

IT之家 12 月 10 日消息 企查查 App 显示，上海妆佳电子商务有限公司曾于 4 月 7 日申请注册的 “oh my god, 买它买它！”声音商标被驳回，12 月 4 日该商标下发驳回通知。

商标申请理由显示，本件声音商标以知名网络主播李佳琦人声，念出“Oh my god，买它买它!”。语速较快。奔放有力，极具情绪调动性。声音具有极强的个人风格和识别度。

IT之家获悉，今年 4 月，李佳琦作为股东之一的上海妆佳电子商务有限公司，为 “Oh my god，买它买它！”申请注册了声音商标，一个在直播中常用的口头禅申请注册商标，曾引发广泛关注。

新修订的《商标审查及审理标准》中给出的声音商标定义，声音商标，又称听觉商标或者音响商标，是指以声响、乐曲或歌曲以及其组合为要素所构成的，用以区分商品或服务的来源、依靠听觉而感知的声音类标示。

根据《商标审查标准》第六部分声音商标的审查的相关规定，声音商标可分为三类：音乐性质声音商标、非音乐性质声音商标以及兼有音乐性质与非音乐性质的声音商标。对于不同种类的声音商标，商标局要求商标申请人提交的注册文件有所差异。

律师解读，根据《商标法》、《商标法实施条例》、《商标审理及审查指南》等：申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第十条禁用条款、第十一条缺乏显著性的商标不能注册。

此前对于李佳琦主动申请声音商标一事，有律师认为：本次商标申请是一个声音商标，由一个男子声音“oh my god，买它！买它！”组成，其中，“oh my god”是一个常用英文小句子，小孩子都知道是“我的天”的意思，“买它！买它！”也是常用语，含义也是固定的，申请注册在第35类上，是不具有一定的显著性的。