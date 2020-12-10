体感音乐《舞力全开》12 月 24 日上线国行 Switch，标准版售价 299 元

IT之家 12 月 10 日消息 根据腾讯 NintendoSwitch 官方微博的消息，体感音乐游戏《舞力全开》已于 2020 年 12 月 10 日开启官方旗舰店预售，Nintendo e 商店预售开始时间为 12 月 17 日 23:00，游戏将于 12 月 24 日 11:00 正式发售。

官方表示，《舞力全开》游戏本体共包含 49 首中外流行歌曲，玩家可通过订阅服务 “舞力无限”持续解锁更多曲库内容。

标准版包含游戏本体及 1 个月 “舞力无限”订阅服务，定价 299 元；无限版包含 “标准版”游戏内容（含 1 个月 “舞力无限”订阅服务）及 12 个月 “舞力无限”订阅服务，定价 429 元，将于 Nintendo e 商店提供。

IT之家了解到，育碧的《舞力全开 2021》已于 11 月 12 日登陆 NS、PS4、Xbox One、Stadia、PS5 和 Xbox Series X/S 平台。游戏将为玩家提供更多跳舞方式，并收录了 40 首全新热门歌曲以及全新「快速游玩」模式和世界舞池。此外，玩家也将能享受回归的经典《Just Dance 舞力全开》游戏模式，包括「孩童模式」、「合作模式」和「Just Dance Unlimited」。