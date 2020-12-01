腾讯：监护管理任天堂 Switch 专用微信小程序上线，8 岁以下禁止游戏支付

IT之家12月1日消息 腾讯 Nintendo Switch 表示，在享受 Nintendo Switch 带来的游戏乐趣之余，不少家长或监护人可能也会担心自己的孩子平时在游戏中倾注了过多时间，那么伴随本次 Nintendo Switch 11.0.0 系统更新上线的 “监护管理 Nintendo Switch 专用”微信小程序（下文简称 “小程序”） 可以很好地帮你解决这个问题。

它将提供以下功能和服务：

确认主机中的游戏游玩情况

限制游玩时间

限制游戏功能

对游戏消费限制规则的介绍说明

有关功能及服务的详情，请继续往下阅读。

初次使用时，请先将小程序与孩子使用的 Nintendo Switch 进行绑定。

首先，长按或扫描上方小程序码进入小程序后，监护人需使用自己已经关联 Nintendo Switch 的微信账号进行授权登录。

若你所使用的微信账号尚未关联 Nintendo Switch 主机，也可依据小程序的初始 “关联指引”进行关联。

登录后，按照小程序及 Nintendo Switch 主机显示的步骤依次确认，最后在 Nintendo Switch 中输入小程序生成的 6 位验证码便可完成绑定操作。

绑定后，你便可以监护人身份在小程序中使用以下功能：

确认主机中的游戏游玩情况

IT之家获悉，直观查看绑定主机及主机中每个本地用户近 30 日的游玩记录。点击每日的记录，可进一步查看当日每个用户玩过的游戏软件及游戏时间，方便你了解孩子们在一个时间周期内的整体游玩状况。

限制游玩时间

同时，你还可以设置孩子每天的游玩时间。既可以统一规定每日的游戏时长，也能依据一周七日分别设置，给予孩子更灵活机动的游戏时间。

如果你想临时调整孩子某天的游玩时限，又不想打乱已经设置好的游玩时间，可以将下方的 “关闭休息提醒一天”的选项设置为开启状态。开启并保存设置后，主机会解除当天的时间限制，次日自动恢复，十分便捷。

需要注意的是，“自动停止游戏”选项默认为开启状态，主机会在到达限制时间时自动停止游戏，当天无法再次游玩。未存档的游戏内容可能会因此消失，请提醒孩子们，当看到屏幕左上方出现时间提示时，切记提前保存游戏进度。

限制游戏功能

家长和监护人可以根据孩子的年龄限制具体的游戏功能。为方便大家选择，小程序提供了 “幼儿”“小学生”“初中生 · 高中生”三个级别的限制模板，以及 “自定义设置”的选项。不同模板的区别可以在下方 2 个选项上直观地看到，可以对 “能否与他人交流”和 “能否玩 VR 模式”做出限制。

特别提醒：通过小程序更改游玩时间和游戏功能的相关设置后，需要主机端在联网状态下方可同步更新。若出现在小程序中更改限制条件，点击保存设置后，左下角出现同步失败提示的情况，请务必检查主机联网情况，确保设置同步成功。

对游戏消费限制规则的介绍说明

Nintendo Switch 游戏的消费限制会依据购买游戏时所使用微信账号的实名信息，依照政府规定自动进行，具体规则可以参照下图中的表格。

注：若你没有智能手机，或手机不在身边时，也可通过 Nintendo Switch 主机内置的 “监护管理设置”来限制一部分功能，详情可前往 官网 查看。