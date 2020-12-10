国行 Switch 一年卖出 130 多万台：是 PS4 与 Xbox One 同期销量总和的两倍

IT之家 12 月 10 日消息 据市场跟踪机构 Niko Partners 的数据，娱乐巨头腾讯在中国发行的任天堂 Switch 今年通过各种渠道售出了 130 多万台，几乎是 PlayStation 4 和 Xbox One 同期销量总和的两倍。

彭博社报道，任天堂发言人拒绝就该公司通过腾讯在中国销售了多少台游戏机发表评论。该公司的收益报告显示，今年该公司在亚太地区 (不包括日本)的销量超过 250 万部。

Ace Research Institute 分析师 Hideki Yasuda 表示 :“与微软和索尼相比，任天堂最有机会占领中国市场，因为其游戏角色在中国消费者中已经很知名。”

彭博社表示，腾讯利用自己的开发工作室 Next 向 Switch 的中国 e 商店提供游戏，还利用微信为 Switch 提供了支付和社交功能，微信好友可以通过 Switch 进行连接和游戏。

IDC 分析师 Yexi Liao 表示 :“如果任天堂愿意与腾讯分享更多在移动平台上开发的游戏，他们将从合作中获益更多。”

IT之家稍早前报道，国行 Switch 于2019 年 12 月 10 日首卖，今天正好是腾讯引进任天堂 Switch 一周年，官方今日启动了周年庆典，为期 3 天。