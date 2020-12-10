疑似小米 10i 跑分曝光：骁龙 750G+8GB 内存

IT之家 12 月 10 日消息 近日有消息称小米可能很快在印度推出一款名为小米 10i 的新手机，据悉该机是上个月在中国首发的 Redmi Note 9 Pro 5G 手机的改版。现在型号为 M2007J17I 的小米手机已经出现在 Geekbench 基准测试平台上，该机很可能就是小米 10i。

在 Geekbench 列表中，并没有明确提到小米 10i 的代号，只有型号为 M2007J17I 和 “gauguinpro”的代号，这表明它是 Redmi Note 9 Pro 5G 的印度版。这款手机极有可能采用骁龙 750G 芯片组，其中提到其基础频率为 1.80GHz。

这款智能手机运行的是 Android 10 操作系统，配合 8GB 的内存。在 Geekbench 的单核和多核测试中，这款手机分别获得了 652 分和 2004 分。上周有消息透露，小米 10i 将登陆印度，有 6GB 内存 + 128GB 存储和 8GB 内存 + 128GB 存储等版本。预计会有黑色、蓝色、橙色 / 绿色渐变色。目前还没有关于其定价的消息，也不清楚该设备是否会在年底前正式上市。

IT之家了解到，小米 10i 预计将搭载 6.67 英寸 FHD+IPS LCD 屏幕，支持 120Hz 刷新率，采用 1600 万像素的前置摄像头和 1.08 亿像素 + 800 万像素 + 200 万像素 + 200 万像素的四摄系统，可能会搭载一块 4820mAh 的电池，支持 33W 快充。