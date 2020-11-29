内置 6000mAh 电池，小米雷军：Redmi Note 9 4G 是新一代「千元神机」和「续航之王」

11 月 26 日晚，全新的 Redmi Note 9 系列 “三剑客”正式发布，包含 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 95G 和 Redmi Note 9Pro 5G 三个版本。而作为今年少有的 4G 机型，全新的 Redmi Note 9 4G 版凭借极致的性价比和超强的续航吸引了相当的关注度，雷军评价其为 “新一代千元神机和续航之王。”

得益于我国强大的 5G 技术和覆盖能力，今年以来各大手机厂商推出的机型已全面进入 5G 时代，面世的 4G 新机越来越少，但对于部分对 5G 以及其他性能需求不高的用户而言，传统的 4G 机型则更具性价比。全新的 RedmiNote 9 4G 就是这么一款机型，该机虽是一款千元机，但拥有高颜值的外观以及均衡的硬件表现，更是内置了高达 6000mAh 的超大容量电池。

其他方面，全新的 Redmi Note 9 4G 采用了一块 6.53 英寸的全高清护眼 LCD 屏，屏幕分辨率为 2400 x 1080 像素，支持 60Hz 刷新频率。搭载的是骁龙 662 处理器，配备 4/6/8GB LPDDR4X 内存，并将首发 UFS 2.2 闪存，前置 800 万像素摄像头，后置 4800 万像素主摄镜头 + 800 万像素超广角镜头 + 200 万像素人像景深镜头。此外，该机拥有 6000mAh 的电池容量，并且支持 18W 快充。

据悉，全新的 Redmi Note 9 4G 现已开售，目前提供有羽墨黑、烟波蓝和雾光青三款高颜值配色以及三个存储版本，其中 4GB+128GB 版售价为 999 元，6GB+128GB 版售价 1099 元，8GB+128GB 版售价 1299 元。后续还将上市曙光橙配色和 8GB+256GB 版本，8GB+256GB 版本的售价为 1499 元。