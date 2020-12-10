OPPO Reno5/Pro 发布：主打人像视频功能，2699 元起

IT之家 12 月 10 日消息 今晚 OPPO Reno5 系列新机正式发布，含 Reno5、Reno5 Pro 两款新机，主打人像视频功能，全系搭载 OPPO 65W 超级闪充技术，售价 2699 元起，将于 12 月 18 日开售。

Reno5 系列采用更闪耀的 Reno Glow2.0 星钻工艺，闪亮度比上一代提升了 35%，Reno5 Pro 星河入梦配色的后置镜头区域还加入了荧光涂层，白天它是透明的，在夜晚可以发出萤火虫般的微光。Reno5 系列手机设计轻薄，其中 Reno5 厚 7.9mm，Reno5 Pro 厚 7.6mm，重量只有 173 克。手机提供星河入梦、极光蓝、月夜黑、星愿红（新年版）四色可选。

屏幕方面，Reno5 采用 6.43 英寸屏，直面打孔屏设计，支持 90Hz 刷新率、180Hz 采样率，Reno5 Pro 采用了 6.55 寸屏，双曲面柔性打孔屏，同样支持 90Hz 高刷、180Hz 采样率。

拍照方面，Reno5 系列前置 3200 万像素水光镜头，后置 6400 万像素水光人像四摄，由 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 复古肖像 + 2MP 微距组成。

Reno5 系列还首发了 OPPO FDF 全维人像视频技术，包括 AI 超级闪拍、AI 焕彩人像、AI 视频增强等。在 AI 超级闪拍加持下，用户可以做到随举随拍，抓拍迅速且清晰。而 AI 视频增强可以根据场景、亮度进行自动优化，AI 焕彩人像则将美颜做到了定制级别，能根据用户的年龄、性别、脸部比例等特征，在保留个人特点的前提下，进行优化调整。

IT之家了解到，性能方面，Reno5 搭载高通骁龙 765G 处理器，而 Reno5 Pro 搭载了天玑 1000 + 处理器。续航方面，Reno5 内置 4300mAh 电池，Reno5 Pro 内置 4350mAh 电池，均支持 65W 超级闪充。系统上，Reno5 系列手机搭载 ColorOS 11.1 系统，支持 Hyper Boost 4.0 等优化技术，号称 30 个月不卡。Reno5 系列还针对王者荣耀、和平精英等热门手游做了专项优化，如增加了 B/P 建议、手感调节等，游戏体验更佳。

售价方面，Reno5 8GB+128GB 售价 2699 元，12GB+256GB 售价 2999 元。Reno5 Pro 8GB+128GB 售价 3399 元，12GB+256GB 售价 3799 元。现已经开启预定，12 月 18 日正式开卖。Reno5 Pro 新年版 8GB+128GB 售价 3399 元，12 月 29 日开售。

此外，OPPO 还推出了 OPPO Watch 故宫新禧版，售价 1999 元，OPPO Enco X 故宫福启版，售价 999 元，12 月 29 日开售。