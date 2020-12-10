三星 Galaxy Z Fold 2 的 Flex 模式可能会损坏设备屏幕保护膜，导致产生气泡

IT之家 12 月 10 日消息 初代 Galaxy Fold 是比较脆弱的，至少在其可折叠屏幕保护层方面是如此，保护层是内置在显示屏本身的，去除这个保护层将导致可折叠显示屏被破坏。三星从错误中吸取了教训，在 Galaxy Z Fold 2 中进行了改进。

Galaxy Z Fold 2 内置的屏幕保护层被藏在边框后面，用户几乎不可能取下。然后，在可折叠显示屏的顶部还有一个实际的保护层，如果用户愿意，可以将其移除。

许多 Galaxy Z Fold 2 的用户很高兴多了一层保护层，他们多数不会拆掉这个保护层，尤其是三星公司建议到三星商店进行安全拆除。然而，现在许多 Galaxy Z Fold 2 用户被迫拆除外面这个屏幕保护层，因为其会产生一个问题——导致出现气泡。

众多 Galaxy Z Fold 2 的用户已经开始在 Reddit 和其他论坛上抱怨可折叠屏幕的保护膜出现了气泡，尤其是在折痕周围。对于为什么会出现这种情况，官方并没有解释，但由于折痕周围的气泡更加明显，所以猜测折叠和展开运动本身就会对屏幕表面产生这种不良影响。

▲Flex 模式

在显示屏和保护膜之间需要有一个缝隙，哪怕是微观层面的缝隙，空气也会渗入，而这个缝隙可能会在折叠 / 展开手机或者使用 Flex 模式时出现，而 Flex 模式是 Galaxy Z Fold 2 的最佳功能之一。

IT之家了解到，好在是，只要你足够小心，屏幕保护膜在技术上是可以拆掉的，而不会损坏屏幕，而且有第 1 方和第 3 方的解决方案可以更换原膜。此外，起泡问题也不能反映出硬件本身的核心问题，更多的是表面问题，即使受到影响，设备仍然可以正常使用。

坏消息是，在使用 Galaxy Z Fold 2 几个月后，这些气泡似乎是不可避免的。