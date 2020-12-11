统信桌面操作系统专业版 V20（1030）发布：新作自研相机，优化性能表现

IT之家12月11日消息 据统信 UOS 官方公告，统信桌面操作系统 V20 专业版（1030）现已发布，1030 是在统信桌面操作系统 V20 专业版（1022）的基础上开发而来，功能更强大，同时性能和安全性均有所提升。

▲ 图源自 UOS 官方，下同

IT之家提醒，该版本现可于统信 UOS 官方社区进行镜像下载，桌面专业版包括四个版本，涵盖 x86、arm64、MIPS 和 sw64。

与上一版本（1022）指标，专业版（1030）对于触摸屏，触摸板，快捷键的交互规则进行统一，多款自研应用兼容了这些新的交互规范。

文件管理器上线的全文检索功能，蓝牙添加了文件传输的支持。该版本还新上线了自研的相机、磁盘管理器、安全中心、邮件客户端等，计算器支持了科学计算功能等。

此外，UOS 专业版（1030）进行了从内核的代码和配置优化，提升了启动时间，安装时间，资源占用，启动响应等性能表现。

官方表示专业版（1030）同时还在预装安全中心，支持病毒扫描，USB 接口管控，网络监控等用户安全防护方面增加了内核安全接口支持，自启服务管理等瘫痪安全能力。提升系统整体安全防护等级。

新版磁盘管理器相对于传统磁盘管理器，界面设计更为简洁，外观，功能分布结构清晰，支持多种功能。

安全中心可为系统提供安全防护，安全检测，病毒查杀，分区存储设备，帐户安全，网络访问权限提供一站式管理策略功能。

官方表示，邮箱可提供免费和增值的电子邮件服务，支持绑定多个统信账号，支持市面上常用的通信协议如 POP3，IMAP，STMAP 等。

新加入的相机应用则是统信自研的摄像头应用工具，支持拍照，录制视频，自定义分辨率分辨率，连续拍摄等功能，支持多个摄像头连接，图片格式支持 jpg，视频文件格式支持 webm。

主要功能更新



DDE

新增触控手势支持：滑动加速，一指手势

修改本地用户关联工会ID策略：关联新工会ID需要再次同意隐私协议

新增键盘和语言快捷键功能设置

新增时间日期格式设置功能

网络连接状态任务栏，控制中心功能交互完善

锁屏界面UI优化-关闭图标和重启图标更换

窗口模式顶端所有快捷图标鼠标悬浮显示应用名称

控制中心-电源管理补充性能模式设置项

控制中心蓝牙模块添加传输文件功能

桌面组件

优化任务栏相互作用规则

优化了启动器UI交互

优化任务栏响应性能

新增触控屏支持

优化了锁屏UI交互

文件管理器

新增了全文检索功能，支持搜索文件内容查找文件

文件管理器文件图标增加角标

共享名添加命名限制规则

新增图片预览格式支持.djvu

优化计算机属性窗口展示信息

桌面水印效果优化

优化了高质量功能，在系统锁屏时自动上锁

新增了可移动存储设备成功的提示

优化了桌面图标排序规则

新增文件发送规则：禁止外部超长文件名发送

优化了搜索响应速度

优化系统资源优化

应用商店

优化应用商店页面打开响应速度

音乐

新增触控屏和触摸板支持

优化了启动和操作响应速度

影院

新增触控屏，触摸板支持

提升响应速度

截图录屏

新增触控屏，触摸板支持

支持联系调用截图功能

看图

新增触控屏，触控板功能交互支持

相册

新增触控屏，触控板功能交互支持

画板

新增触控板功能支持

文档查看器

新增全屏模式

新增支持DJVU格式文件

提升应用启动速度

移除注释书签功能

新增触摸屏功能，支持单指点击，拖拽，上下滑动，左右滑动操作交互

新增触控板功能，支持一指，二指，三指操作交互

文本编辑器

优化了文档打开响应速度

新增列编辑功能

新增颜色标记功能

新增显示空白字符，制表符功能

新增触摸屏，触控板功能支持

终端

新增触控板，触摸屏互动支持

支持通过手势新建窗口

支持通过手势新建工作区

支持终端远程管理功能

支持自定义命令

联络人

优化了查询帐号时，隐私信息的展示：如被搜索账号非好友，则不显示详细信息

优化会议结束时展示倒计时

新增聊天时图片和文件传输失败重试的功能

新增聊天窗口截图的功能

语音记事本

支持文本翻译功能

增强了语音朗读和听写功能

增加了主菜单隐私政策的展示

主菜单增加设置功能，可对声音源进行选择：系统声音，麦克风声音

笔记详情页字体字号随身系统设置适应优化

提升了启动速度

帮助手册

支持显示文档更新时间和应用版本号

窗口显示优化

正文顶部导航栏支持鼠标hover效果

优化帮助手册首页应用排名

优化帮助手册内容定位重新交互

优化帮助手册搜索互动体验

桌面智能助手

新增对日历插件的支持

新增加轮对话功能

新增音源扩展增加童声功能

系统监视器

新增支持触控板手势功能，通过手势可切换系统进度，系统服务

新增触摸屏互动功能，通过手势可搜索进度，结束进程

设备管理器

设备管理器提升硬件性能，对硬件信息采集速度，精度提升

设备管理器添加应用界面层级与标识分类，优化界面展示布局

日志收集工具

新增适应触摸屏和触控板手势操作功能，支持通过手势进行查看日志，筛选日志，发布日志

新增导出成功提示功能

打印管理

新增打印耗材余量信息查询

打印预览

优化打印预览组件

日历

新增日历插件，支持在桌面智能助手中通过语义识别进行新建，查询，修改，取消日程

计算器

支持键盘，触控板，触摸屏输入，在键盘输入时符号容错

字体管理器

新增支持触控板手势，触摸屏互动功能

支持手势安装，删除，导出，收藏字体

补充管理器

代码格式的大文件包压缩时间优化

新增触摸屏，触控板和键盘交互规范的支持

支持压缩/解压操作暂停/继续功能

支持压缩/解压后删除原文件

支持zip格式压缩，

支持创建中文密码

支持压缩包中追加（添加，删除）文件

极端安装器

支持安装某些mysql包时，投放配置项和用户向导

支持在触控板手势，触摸屏下，安装和卸载deb包

欢迎

新增触控板手势，触摸屏互动功能

支持通过手势和触屏进行播放视频，桌面样式，运行模式，图标主题的设置

服务与支持

在自助支持页面底部展示相关法律协议

新增在线客服和留言咨询关于登录状态的限制

新增在线客服对于授权激活条件的限制

联系我们页面中，二维码更新为技术服务部公众号

备份还原

支持shell备份还原

安装器

新增产线环境下对nvme和sata协议分区自动分配

优化了系统效率安装流程：效率提升30％

授权管理

新增在无网/有网状态下，安装系统后默认为试用期

优化授权管理激活心跳同步规则

解决了授权和AB-Recovery分区还原方案的冲突问题

优化了移动端手机扫码激活逻辑

性能优化

对专业版（1030）进行了内核配置和代码级的整体优化，显着提升了处理器计算，网络传输与应答，文件读写，图形显示方面的运行性能。

转换还针对用户常规操作性能表现进行了优化，替换安装时间较上一个版本降低了超过30％，提升了桌面组件和应用冷热启动速度，登录，账户切换，锁屏，开关机等操作实现了转换的响应。

修复的缺陷

DDE

修复部分指纹识别当创建录入大于10个的指纹时，指纹列表不显示问题

修复全屏模式切换到应用分类显示顺序错误的问题

修复ARM部分样本从其他分辨率无法切换到推荐分辨率上的问题

修复部分笔记本模型，super键+ p概率性无法调节起多屏切换模式OSD的问题

修复X86部分示例控制中心-显示倒计时提示—修改分辨率时，屏幕上方变化的问题

修复控制中心-网络帐户启动器的窗口模式没有同步的问题

修复控制中心-更新补丁更新时未列出详细信息的问题

修复控制中心-声音笔记本插入耳机以后，仍然能切换扬声器

修复网络添加有线连接超过10个，添加的有线连接成功，但添加的该有线连接称为网络连接

修复全屏模式深色主题下，分类模式背景显示问题

修复蓝牙蓝牙其他列表设备显示不全的问题

修复触控屏任务栏一直隐藏时唤出扩大或多任务视图会有留白

修复触控屏任务栏在收缩或通知中心的方向时唤出的窗口与任务栏有部分重叠

修复帐户列表滚动条遮盖帐户边框的问题

修复启动器鼠标悬停到滚动槽区域下面不能触发滚动条

修复触摸屏两端触摸屏时OSD提示没有包含触摸屏的名称

修复系统阶段终端雷神窗口隐藏后再次显示，Dock栏点击关闭所有雷神窗口未关闭

修复网络自动获取ipv6地址后，在网络详情中获取的IPV6地址为scope link地址的问题

修复x86部分样本UOS图标显示不全的问题

修复部分MIPS平台电源按钮后无法关闭显示器的问题

修复部分笔记本显示器切换显示模式，概率出现显示器黑屏现象

修复MIPS部分校准更换个性化设置未在界面生效的问题

修复部分原型魔灯特效无法体现的问题

修复MIPS部分局部显示亮度无法调节的问题

修复ARM部分原型蓝牙设备列表名称显示不全的问题

修复ARM部分一部分外接HDMI接显示器，任务栏不显示的问题

修复ARM部分故障击穿电源休眠功能缺失的问题

修复MIPS部分模拟网络有线连接数量显示不正确的问题

修复MIPS部分原型连蓝牙鼠标移动卡顿的问题

修复MIPS部分预算任务栏的音乐图标概率性无法插入的问题

修复X86部分局部亮度调节卡顿的问题

修复部分样本网络时间同步不准确的问题

修复MIPS部分原型开启自动同步配置后，同步状态概率性卡住的问题

修复MIPS部分样本外置无限网卡控制中心概率性无显示的问题

修复ARM部分范例控制中心时间自动同步异常的问题

修复ARM部分预算开启节能模式，插拔电源，屏幕亮度没变化的问题

修复MIPS部分原型电源按钮设置后状态不能保存的问题

修复MIPS部分样本首次点开wifi模块概率性识别不到无线网络的问题

修复MIPS部分原型蓝牙连接后不可传文件的问题

修复MIPS部分预设显示无法进行色温调节的问题。

修复ARM部分范例画板任务栏显示异常的问题

修复ARM部分原型控制中心系统信息-处理器频率与设备管理器显示替代的问题

修复MIPS部分机芯录音时底噪音干扰的问题

修复ARM部分原型登录界面低概率出现白屏的问题

修复MIPS部分范例系统报告内存与实际安装内存额外的问题

修复X86部分原型时间制设置无法体现的问题

修复X86部分原型声音输出源无法自动更改的问题

修复X86部分样本网页播放视频无法正常调节音量的问题

修复X86部分样本自动更换壁纸不立即生效的问题

修复X86部分样本显示器没有匹配到替代推荐刷新率的问题

修复MIPS部分原型双屏模式下任务栏与主屏分开的问题

修复ARM部分补充长期高清视频播放，视频播放器进程丢失的问题

修复MIPS，ARM部分范例系统回退时提示框的时间格式显示异常的问题

修复MIPS部分原型型指纹驱动安装后需要重启才能录入的问题

修复MIPS部分重置设置恢复恢复时不需要密码无法生效的问题

修复ARM部分样本多用户之间切换，低概率性出现花屏的问题

修复兆芯部分样本音乐左分屏右分屏和1/4分屏异常的问题

内核

修复ARM部分原型内核配置克隆MAC地址重复，网络无法连接的问题

修复内核自定义模式，拔出HDMI，单屏情况下还是自定义模式，并且打开的应用没有在VGA接口的问题

修复openQAqemu虚拟机安装ARM系统报错的问题

修复网讯网卡驱动支持的问题

文件管理器

修复X86部分积极性使用大文件读写时，出现短期桌面黑屏现象

修复兆芯部分片段副本大文件和删除大文件导致文件管理器卡顿的问题

修复MIPS和ARM部分替换字体设置插入后，删除延长的提示框显示不全的问题

文本编辑器

修复ARM部分原型打开文本文档显示大小不规范的问题

文档查看器

修复兆芯部分样本单页大文档打开耗时过长，大文档打印预览界面放置时间过长的问题

字体管理器

修复部分出版物MT Extra字体预览显示为空的问题

修复ARM部分原型wingdings字体显示不全的问题

修复ARM部分预算滑动鼠标浏览所有字体和系统字体概率性闪退的问题

修复ARM部分样本字体预览内容显示异常的问题

启动管理器

修复部分样本打印管理器开启开机启动后，打印成功提示信息插入两次的问题

修复兆芯部分部分联系人视频会议低概率不显示画面的问题

打印管理器

修复添加打印机打印测试页，第一次单击“重新安装”未替换到添加打印机页面

修复利用推荐驱动添加成功的打印机，属性页面的驱动项未汉化的问题

修复X86部分尺寸应用打印管理器添加屏幕缩放失败问题

联络人

修复主界面添加好友，在新的好友界面显示好友的时间顺序错乱的问题

修复语音助手加入不存在的视频会议时返回超时的问题

修复加入存在的（加入别人的会议/有待参加的会议）视频会议时返回超时的问题

桌面智能助手

修复部分特定错误的名称可以唤醒桌面智能助手的问题

修复部分特定用户加入暂未开始的会议时语音助手提示信息有误的问题

应用商店

修复X86部分原型自带应用代理清除数据保存，并没有自动取消重置已替换使用代理的应用的问题

修复X86部分范例控制中心更新应用数据未展示到最新更新页面的问题

修复ARM部分样本微信安装后状态异常的问题

修复X86部分原型应用商店无法安装wine应用的问题

修复部分原型安装完wireshark后，无法在应用商店中直接打开的问题

影院

修复MIPS部分样本全屏模式下鼠标在画面上不会消失的问题

修复MIPS部分尺寸使用集显接入HDMI和VGA，低概率出现播放视频卡顿的问题

修复MIPS部分样本播放视频调节进度条卡顿的问题

备份与还原

修复进行系统还原，var目录和opt目录未进行备份，var和opt目录下的数据替换保留的问题

修复备份还原拨号密码输入框之后点取消，提示错误的问题

设备管理器

修复MIPS部分原型不显示内存的问题

修复ARM部分预算CPU当前主频信息不正确的问题

终端

修复ARM部分范例终端远程命令进行复制时，终端代码显示错乱的问题

修复ARM部分样本部分文本的结果字体颜色过浅的问题

已知未修复问题