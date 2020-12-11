美国 FCC 出资 16 亿美元，运营商用于替换华为中兴设备

12 月 11 日，当地时间周四，美国联邦通信委员会 (FCC)下令各州宽带和无线公司移除华为和中兴的网络设备，同时还启动了撤销中国电信在美国运营授权的程序。

FCC 当天以 5 比 0 的投票结果通过了一份被禁设备清单，要求接受美国政府补贴的宽带、电话和无线公司移除这些设备。FCC 还设立了一个项目，提供运营商更换上述设备的部分费用，这笔资金约为 16 亿美元。

在另一次投票中，FCC 还决定撤销中国电信在美国运营的授权，理由是担心其与其他机构分享信息。

FCC 早在 4 月份就曾警告称，可能会关闭中国三家运营商的美国业务，理由是存在国家安全风险，其中包括中国电信美洲公司、中国联通美洲公司以及太平洋网络公司及其全资子公司 Comnet(USA)。美国司法部和其他联邦机构在 4 月份呼吁 FCC 撤销中国电信在美国的运营授权。

今年 6 月，FCC 正式将华为和中兴列为国家安全威胁，但自 2019 年以来，该机构禁止运营商使用其每年 83 亿美元的通用服务基金从这两家中国科技巨头购买设备。华为对此提出上诉，但 FCC 周四通过投票再次确认将华为列为国家安全威胁。

规模较小的农村运营商受到 FCC 最新举措的影响最大。人们普遍认为，这些公司在拆卸和更换华为、中兴的设备方面需要更多帮助。FCC 估计，已接受政府补贴建设网络的数十家农村运营商在使用华为或中兴的设备。每家公司更换设备的费用在 4000 万至 4500 万美元之间，总成本约为 18 亿美元。