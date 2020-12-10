运营商 Orange 副 CEO 支持与华为 5G 合作：在供应链中仍占重要地位

Orange 副首席执行官、最近被任命为除法国之外欧洲业务负责人的玛丽 - 诺埃尔 · 杰戈 - 拉维西埃尔（Mari-Noelle Jego-Laveissiere）坚称，华为仍是该公司在欧洲大陆的主要合作伙伴，同时重申了保留该地区塔站资产的意愿。

在接受 Mobile World Live 采访时，杰戈 - 拉维西埃尔谈到了目前影响该运营商的一系列问题，包括其对华为的立场、即将进行的塔站重组，以及最近在法国本土市场推出的 5G 服务。

在华为问题上，她表示，Orange 与这家供应商之间 “不存在问题”，后者在其供应链中仍占有重要地位。但她指出，Orange 将遵循每个市场的规则，按照不同的国家和地区来使用设备。

杰戈 - 拉维西埃尔补充说，对 Orange 来说，重要的是要有一个开放的供应商组合，“以确保没有任何外部约束”成为问题。

法国到目前为止尚未效仿英国禁止华为，但政府建议运营商应避免从该供应商处购买更多设备。

杰戈 - 拉维西埃尔补充说，就华为在网络中的份额而言，Orange 在法国处于有利地位，并且如果执行更严格的规定，它将不需要进行 “大规模替换”。

塔站不会被出售

杰戈 - 拉维西埃尔继 Orange 首席执行官斯蒂芬 · 理查德（Stephane Richard）之后，坚称 Orange 不会像欧洲运营商那样将其塔站资产出售给专业基础设施公司 Cellnex。

她说，该公司将进一步明确其传闻价值 100 亿欧元的塔站资产的定位，它正在制定一项加速该领域发展的战略。

“我们正在寻找一个机会，将其作为一项新业务来关注，并确保我们能够将其作为战略资产加以利用，这些资产目前可能隐藏在公司内部。这是打造自己的塔站公司的机会。”

她补充说，Orange 可能会寻求与其他运营商的合作，甚至是财务合作伙伴 :“作为一项战略计划，我们不会向 Cellnex 大量出售铁塔。我们要保持控制。”

法国 5G

杰戈 - 拉维西埃尔还为该国似乎较晚推出的 5G 进行了辩护。Orange 及其合作运营商布伊格电信（Bouygues Telecom）均于本月推出服务，落后于英国、德国和意大利等其他主要欧洲国家和地区。

她表示，Orange 在过去 18 个月里一直在研发 B2B 5G 产品，并指出在全国性商用前，与这一细分市场展开合作、“适配他们的流程、讨论 5G 的全部潜力”，非常重要。

在独立组网 5G 方面，杰戈 - 拉维西埃尔表示，Orange 开始与不同的供应商合作，测试他们的核心网，并将在整个 2021 年继续这样做。