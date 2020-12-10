华为全新运动健康实验室投入使用，首度对外展示顶级研究设备

IT之家 12 月 10 日消息 据腾讯一线消息，全新的华为运动健康科学实验室于今日在华为西安研究所投入使用。与此同时，华为也首次对外展示了相关的顶级研究设备。

据了解，华为智能穿戴和运动健康业务的研发团队历时九个月，对原有的研发资源进行整合，并引入了一批全新的专业研究设备，经过重新选址和规划，建成全新的华为运动健康科学实验室。

据悉，全新的华为运动健康实验室分为穿戴产品可靠性测试实验区和运动健康专业测评实验区。实验室里有 40 多名研究员，其专业背景横跨计算机软件、工学、物理、数学、体育、医学等学科，他们借助众多专业研究设备和创新的研究方法去提升华为智能穿戴产品。

报道称，实验室里有高尔夫室内模拟设备，为研发华为 WATCH GT 2 Pro 系列的 “高尔夫练习场模式”功能发挥了重要作用。实验室还组合搭建了一个复杂的跑步测试系统，用以搜集人的身体在跑步状态下的跑步姿态、最大摄氧量、心率和卡路里消耗等核心运动数据。

按照规划，华为未来将继续加大在运动健康领域的投资，计划将在东莞松山湖建设另一个运动健康实验室。

IT之家了解到，根据全球知名市场咨询机构 IDC 的市场调研报告，2020 年第二季度华为腕上穿戴设备市场份额居全球第一。