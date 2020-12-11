苹果 Fitness+ 即将上线：9.99 美元 / 月，新购买 Apple Watch 用户可免费试用三个月

12 月 11 日上午消息，苹果公司的在线健身培训服务 Fitness + 将于下周一启动，在首次亮相之前，苹果公司负责健身技术高级总监 Jay Blahnik 接受外媒采访，谈到了 Fitness + 的一些细节功能。

在接受 Fast Company 采访时，Jay 谈到了苹果为什么宣传 Fitness + 适合所有级别的用户，并解释了其对健身新手的帮助。

每个 Fitness + 视频都会同时在屏幕上出现三个不同的教练，并且这些教练中的至少一个将对锻炼方式进行适当调整，让训练动作更简单或更省力。例如，在骑自行车锻炼中，一位教练可能会更慢地踩踏板；在瑜伽锻炼中，一位教练可能会做一些简单的姿势。

苹果还为不熟悉标准锻炼的新手增加了 10 到 20 分钟的视频。这些视频只有一名讲师，并提供有关锻炼器材设置或如何进行特定锻炼的说明。

Jay 对媒体表示：“我们听到很多人说，锻炼对人们来说很难。如果你是一个初学者，那确实很难，因为你不知道该怎么做，你不知道从哪开始，或者你身体状况不好，去健身房上课是一种方式，但如果你是新人，那么… 可能会有点吃力。” 但苹果 “从一开始就很清楚，我们能如何为每个人提供更好的体验”

Fitness + 还可以根据人们已完成的锻炼提供一些新锻炼建议。Jay 说：“我们做了一些非常智能化的事，使用户可以轻松进行下一个锻炼。”

该算法将或给用户建议一些他们可能喜欢的锻炼类型，但也会为后续锻炼提供建议。例如，对于那些喜欢跑步或骑自行车的人，Fitness + 可能会建议进行 HIIT锻炼或瑜伽。

Fitness + 将于 12 月 14 日正式上线，价格为每月 9.99 美元。苹果公司会为 2020 年 9 月 15 日之后购买 Apple Watch Series 6，Apple Watch SE 或 Apple Watch Series 3 的用户提供免费的三个月试用期。