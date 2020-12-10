外媒上手苹果 AirPods Max 耳机：佩戴舒适，音质不凡

IT之家 12 月 10 日消息 今晚，外媒 The Verge 首发上手了苹果刚刚发布的 AirPods Max 耳机。

外媒表示，从昨天下午就开始试用苹果 549 美元的 AirPods Max 耳机，到目前为止，这款耳机听起来非常不错，而且佩戴舒适。

在设计方面，AirPods Max 的顶部是白色橡胶材料，不锈钢骨架。苹果公司表示，“透气网”的设计可以让耳机的重量更均匀地分布在你的头部。

外媒拿到的是银色的 AirPods Max，其宽大的扁平铝质耳罩乍一看像是塑料的，触摸到它会感觉到金属的冰冷。

耳罩外壳上有 10 个不同形状和大小的开口和凹槽，其中七个是麦克风，六个用于消除噪音，另一个用于语音通话，耳罩内还有两个麦克风。

耳罩上有一个很小的 LED 状态灯，接口为 Lightning 接口。苹果选择了 Lightning 接口而不是 USB-C，是为了方便所有 iPhone 用户。

AirPods Max 的电池续航时间为 20 小时，使用标准的 5W iPhone 充电器可以在 2 小时内充满电。充电 5 分钟就可以运行 90 分钟。

右耳罩有一个在降噪和通透模式之间切换的按钮，还有一个旋钮来控制音量，你也可以按下它来播放和暂停音乐，按住就可以调用 Siri。

外媒表示，就外观而言，AirPods Max 的视觉效果非常好，远远超过你对一副 550 美元的苹果耳机的预期。

外媒还指出，AirPods Max 没有 3.5 毫米或 2.5 毫米的模拟音频输入接口，用户可以选择苹果官方的 3.5mm 转 Lightning 线，售价 35 美元。

外媒表示，AirPods Max 的记忆泡沫耳罩非常舒适，通过磁吸固定。AirPods Max 没有电源按钮，这是典型的苹果风格。长时间没有佩戴时它就会进入睡眠状态。

关于 AirPods Max 的耳机包，外媒称感觉它很快就会变脏，而且一般来说也比不上其他高档耳机附带的耳机包。

最后，在音质方面，外媒表示已经用 AirPods Max 听了几个小时了，它的声音清脆明亮，比外媒编辑的索尼耳机拥有更大声场，而且即使在最大音量下也不会失真。就目前而言，AirPods Max 的音质足以与其他高端耳机竞争。之后，The Verge还会发布一个详细的评测来测试这款耳机的音质和降噪。

IT之家了解到，AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色，现已接受预订，下周二 12 月 15 日开始发售，售价 4399元。