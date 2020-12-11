喜加二：Epic 免费领取《永恒之柱》《暴行》，下周送神秘游戏

IT之家12月11日消息 昨日晚间，Epic 开启了新的 “喜加一”活动。本周免费领取游戏为《永恒之柱：决定版》《暴行：黄金版》。

IT之家了解到，Epic 游戏商城本次免费领取时间为 12 月 10 日至 12 月 18 日。此外，Epic 下周将赠送一款神秘游戏。

永恒之柱：决定版

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《永恒之柱：决定版》包括《永恒之柱》及其扩展包《白色远征：第 I 和 II 部分》以及皇家版中的所有额外内容。

在游戏中，玩家将率领自己的探险队穿越全新奇幻王国，进入怪兽盘踞的魔窟深处，寻找失踪的宝藏和神秘的古迹。

玩家可扮演人族、奥茂瓦族、矮人族、精灵族、类神族和奥兰族六个种族中的任何一个，塑造十一类角色中的一类，包括野蛮人、吟唱者、秘法师、德鲁伊教祭司、战士、僧侣、圣骑士、牧师、游侠、无赖和巫师。

暴行：黄金版（Tyranny - Gold Edition）

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《暴行：黄金版》包含全部《暴行》扩展包和 DLC。其中，全新扩展包《Bastard's Wound》基于原游戏的故事，带来了角色扮演游戏《Tyranny》的全新篇章。玩家将深入 Terratus 的秘密，将 Kyros 的正义带到 Tiers 的全新角落。