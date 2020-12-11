再见了，有机地球：全球人造物重量首次超过总生物量

▲ 建筑和道路在人造物中占了绝大部分

北京时间 12 月 11 日消息，据国外媒体报道，科学家表示，到今年年底，全球人造物的总重量，很有可能会超过全球生物的总重量。

换句话说，全世界所有塑料、砖块、混凝土以及其他人造物体的总重量，将首次超过地球上所有动植物的重量。

根据科学家的估计，目前，全球人造物的重量大约为一万亿吨。对于世界上的每一个人而言，如今每一周都有超过他们体重的人造物品被生产出来。

以色列雷霍沃特的魏茨曼科学研究所的一个研究团队计算得出了以上数据。他们试图用该数据来展示人类对地球的改变。

研究负责人罗恩 · 米洛博士说：“这组数据的意义十分具有象征性，它告诉我们人类在塑造我们的世界以及周围地球环境中，所起到的重要影响。这也是我们每一个人反思自身角色的一个原因，思考我们每日的消费，思考我们如何才能在物质世界与人类之间取得更好的平衡。”

科学家们计算了从 1900 年到今天的所有人造物的总重量，并将其与地球上所有生物的重量（即生物质量）进行比较。

▲ 自 1900 年以来，每年生产的人造物总重量趋势（单位：万亿吨）

▲ 当前的植物、动物、塑料以及建筑物的重量估计

1900 年，人造物的总重量仅相当于总生物质量的 3%。但是，自二十世纪初以来，人造物的总重量增长迅猛。随着工业活动的日益频繁，从塑料瓶到我们建造大楼和道路所用的砖块、混凝土等等，人类生产的所有东西的重量，几乎每二十年翻一番。

研究人员显然无法将世界上的所有东西都放到一个巨大的秤上称一下重量。因此，他们使用计算机模型，预测了从 1900 年到今年，地球上所有东西每年的重量。

▲ 自第一次农业革命以来，植物的生物质量已经因人类活动减少了一半。

通过计算，研究人员还发现，与此同时，生物质量在不断下降，主要原因在于森林和自然空间中植物的减少。根据计算，地球上所有生物总重量的最准确估算为 1.1 万亿吨。

▲ 不同人造物在总重量中的占比。从图中可以看出，目前，混凝土在所有人造物中的占比为 40%。研究显示，人类每年生产的混凝土达到了 5490 亿吨。

▲ 若计入人造废物，那么早在 2013 年，人造物的总重量已经超过生物总重量。

科学家知道，终有一天我们会迎来一个交叉点。根据他们的估计，2020 年将是一个分水岭。这一年，道路、建筑和机器等所有人类制造的东西的总重量，将超过全球生物的总重量。他们还说，确切的时机取决于计算的方式。因此，预期数据可能存在上下几年的误差。

但是，如果我们继续照此生活而不作出任何改变的话，到 2040 年，人造物的总重量将增加两倍，从现在的 1.1 万亿吨增加到 3 万亿吨。

▲ 历史分析显示，人造物总重量年同比增加持续最长的时期为二战结束后（1945 年）到石油危机之前（1973 年）。与此同时，一战期间、大萧条期间以及互联网泡沫破灭期间，人造物的年度产出量相应大幅减少。

这项研究进一步证明，我们已然进入一个新的地质时代——“人类世”，即人类对地球的影响将体现在数百万年后的沉积物与岩石中。

我们正式进入人类世的时间可能在二十世纪的五十年代，这也正是 “大加速”开启的时间。从二十世纪五十年代开始，全球人口及消费模式突然大幅加速，而 “大加速”也与铝、混凝土和塑料等材料的广泛应用相呼应。