迪士尼 Disney+ 付费订阅用户已达 8680 万，未来几年将加入 20 部漫威和星战续作

迪士尼流媒体服务 “迪士尼 +(Disney+)”的付费订阅用户还在增加。周四时,迪士尼在投资者日披露称,Disney + 现在拥有 8680 万付费订阅者,而在其第四财季结束时(9 月底)只有 7300 万。

明年,华纳兄弟将会在 HBO Max 发布 17 部电影,这 17 部电影会在同一天在影院上映。分析师投资者想知道迪士尼如何应对。

迪士尼新媒体及娱乐发行集团主管卡里姆 · 丹尼尔(Kareem Daniel)指出,在影院上映可以巩固 Franchise(特许经营)权。在过去 10 年,迪士尼在这方面做得不错,漫威、星战就是例子。接下来几年,将会有 10 部漫威续作、10 部星战续作加入到 Disney + 平台,皮克斯作品也会进驻。

《寻龙传说》(Raya and the Last Dragon) 在影院上映时,观众也可以通过 Disney + 付费点播。

迪士尼国际运营部门主管丽贝卡 · 坎贝尔(Rebecca Campbell)指出,Disney + 在拉美推出相当成功,2021 年还会在东欧、南韩、香港推出。

从 2021 年 2 月 21 日开始,在欧洲、加拿大、澳大利亚、新西兰和新加坡,迪士尼将把 Star 整合到 Disney+ App(迪斯尼在海外推了一个流服务 Star)。

迪士尼还与 Comcast 合作,将 Disney + 和 ESPN + 放进机顶盒,让 2000 万 Comcast 有线及互联网客户可以获取迪士尼套餐服务。

再看 Hulu 这边,截止 12 月 2 日,Hulu 已拥有 3880 万付费订阅者,Hulu Live TV 有 400 万付费订阅者,它已经成为美国第五大付费电视提供商。最近 Hulu 将价格从 55 美元上调到 65 美元。另外,ESPN + 也有 1150 万付费订阅用户。