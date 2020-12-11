B 站官宣跨年晚会「2020 最美的夜」：支持 4K / 杜比全景声，首发主题影片《不再撤回》

IT之家 12 月 11 日消息 哔哩哔哩（简称 “B 站”）宣布将与央视频联合举办 “2020 最美的夜”bilibili 晚会，在岁末年终之际继续献上一场音乐盛宴。同时，晚会也首度公布了主题影片《不再撤回》。

2020 年是极为不平凡的一年，主题影片采用拟人化的视角，讲述主人公 “2020”回溯过去一年后，定制了撤销重启键，试图去撤回这并不美好的一年，变回大家所期望的模样。

但在 2020 年的最后一夜，大家用不同语言呼唤着 “2020”：“没关系，谢谢你。”伴随着日落、星繁、月升，大家最终与 “2020”完成最美的道别，告诉他：“通向过去和未来的每一天，都有无数的责任、过失、愧疚和告解，但生活依然可以明净纯洁。”

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IT之家获悉，今年，B 站 2020 跨年晚会依旧延续去年的创作内核与精神表达，并继续启用百人交响乐团还原 IP 音乐的魅力。动画、游戏、影视作品，围绕这些伴随 80-00 世代成长的重要集体回忆，晚会将通过丰富的节目创意，实现多元文化的相互串联与融合。此外，晚会还将采用 4K 超高清画质与杜比全景声制作标准，带来全方位的视听升级体验。

而在这特殊的一年，晚会还将在两岸四地，包括北京、武汉、香港、台北这四座城市设立会场，通过音乐连结彼此，共同跨越这一年。12 月 31 日晚 20:00，“2020 最美的夜”bilibili 晚会将正式上线，在 B 站和央视频同步播出。